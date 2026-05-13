ホーム モーターサイクル 新型車 記事

高速道路も走れる「二刀流」、155ccの新型ネオレトロバイク『ヤマハ XSR155』発売…価格は53万9000円

ヤマハ XSR155 ABS
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • 「XSRポーズ」をとるヤマハ XSR155 ABSの開発メンバー
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • ヤマハ XSR155 ABS（ブラックメタリック12）
  • ヤマハ XSR155 ABS（ブラックメタリック12）

ヤマハ発動機販売は、新型ネオレトロバイク『XSR155 ABS』を6月30日に発売すると発表した。3月のモーターサイクルショーで日本初公開となり、注目を集めていたモデルが早くも正式導入となる。メーカー希望小売価格は53万9000円（税込）。

【詳細画像40枚】新型ネオレトロバイク「ヤマハ XSR155 ABS」

◆「ファッショナブル」×「乗って楽しい」の二刀流

XSR155は、“ファッショナブル”と“乗って楽しい”を両立するコンセプトのもと開発された。XSRシリーズが掲げる“不変性を感じるスタイル”と“最新コンポーネント“を融合させたネオレトロの思想を継承している。

155ccエンジンの採用により、高速道路走行も可能な軽二輪クラスならではの利便性を実現。原付2種モデルの『XSR125』ユーザーから寄せられた「もう少し遠くまでツーリングに出かけたい」「よりスポーティな走りを楽しみたい」という声に応えた形だ。

ヤマハ XSR155 ABSヤマハ XSR155 ABS

◆VVA搭載155ccエンジンと軽量車体が特徴

エンジンは155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FI仕様で、VVA（可変バルブ）を搭載。低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替えることで、全域にわたって優れたトルク特性と良好な加速感を発揮する。

また、クラッチレバーの操作荷重を低減するA&Sクラッチ（アシスト＆スリッパークラッチ）を採用し、加減速時のスムーズなシフト操作をサポートするほか、長距離ツーリング時などでの疲労を軽減する。

ヤマハ XSR155 ABS（ブラックメタリック12）ヤマハ XSR155 ABS（ブラックメタリック12）

車体にはデルタボックス型フレームを採用。左右ピボットの軸間を221mmとワイドに設定し、縦・横・ねじれ剛性のバランスを確保した。フロントサスペンションはインナーチューブ径37mm・ストローク130mmの倒立式を採用し、ショック吸収性能と接地感を両立している。

フロントブレーキはΦ267mmディスクと2ポットキャリパーの組み合わせで、優れた制動力とコントロール性を実現。車重137kg、シート高810mmのコンパクトな設計により、取り回しのよさと乗降性を確保した。

◆「旅の相棒」感を演出するネオレトロデザイン

ヤマハ XSR155 ABS（ブラックメタリック12）ヤマハ XSR155 ABS（ブラックメタリック12）

「旅の相棒」を目指したというXSR155のデザインコンセプトは“XSR's wanderlust Bro”とし、「XSR Identity」「Timeless Quality Impression」「Spirit of Freedom」をキーワードに構成。細部まで本物の質感にこだわり、愛着を生むデザインに仕上げるとともに、ふと思い立って道を逸れ、どこかへ行きたくなる、自由なマインドを提供するとしている。

ヘッドライトなど灯火器類はシンプルでレトロ感のあるサークルデザインとし、メーターは“先進×レトロ”を調和させた丸型LCDメーターを採用。タコメーター・スピードメーター・ギアポジション・燃料計などの情報を大きく表示する。

XSR155 ABSの商品企画を担当したヤマハ発動機の小玉歩氏XSR155 ABSの商品企画を担当したヤマハ発動機の小玉歩氏

アップハンドルやニーグリップ部分を絞った燃料タンク、オーセンティックな雰囲気を醸しつつホールド性に優れるタックロールシートを組み合わせた。本物の素材感と軽量加工を施した、質感ある「ヘッドランプステー」と「サイドカバーモール」、ボディと連動したデザインの「マフラープロテクター」も装着する。また、タイヤは力強い足回りを印象付けるオフロード調トレッドパターンとしている。

カラーラインアップは、グリーン（グリーニッシュグレーメタリック2）、シルバー（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）、ブラック（ブラックメタリック12）の3色を設定する。グリーンは「ロハスミント」と呼ばれる塗料を採用したもので、ヤマハとして日本市場初採用のカラーリングとなる。

ヤマハ XSR155 ABS（グリーニッシュグレーメタリック2）ヤマハ XSR155 ABS（グリーニッシュグレーメタリック2）

◆ネオレトロ市場の拡大を背景に

ネオレトロカテゴリーは2010年代半ばから欧州市場で関心が高まり、現在は二輪市場の一ジャンルとして広く支持されている。ヤマハ発動機販売は2016年に『XSR900』、2017年に『XSR700』を国内発売。2023年には原付二種クラスの「XSR125」を導入しており、今回の「XSR155」の発売でスポーツヘリテージモデルのラインナップをさらに拡充する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES