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スバル『ゲッタウェイ』は最高のSUV？ 日本導入を望む声も…4月の口コミ記事ベスト5

スバルの新型3列シートSUV『ゲッタウェイ』
  • スバルの新型3列シートSUV『ゲッタウェイ』
  • トヨタ ノア（S-Z・2WD・7人乗り）
  • カワサキ Ninja ZX-10R（東京モーターサイクルショー2026）
  • トヨタ ハイエース 次期型の予想CG
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型

4月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月はスバルの新型SUV『ゲッタウェイ』に関する記事に注目が集まりました。


1位） 「一気に攻めてきたな」「車名が最高」スバルの新型SUV『ゲッタウェイ』発表で、SNSに衝撃走る：214 Pt.

スバル・オブ・アメリカは「ニューヨークモーターショー2026」で、新型の全電動3列シートSUV『ゲッタウェイ』を世界初公開した。SNSでは、「一気に攻めてきたな」「車名が最高」「最強の下駄車になるのか」など話題となっている。
スバル最大の電動SUVは420馬力を発揮し、航続距離は480km超を実現





2位） 「一気にかっこよくなった！」トヨタ『ノア』＆『ヴォクシー』マイチェンがSNSで話題に、“ガソリン車廃止”や“価格”に注目：112 Pt.

トヨタは、ミニバンの『ノア』と『ヴォクシー』を一部改良し、5月6日に発売すると発表した。ハイブリッド車に統一することも発表され、注目を集めている。人気車種とあって、SNSでは発表直後から契約したという報告が上がるなど、賑わいを見せている。
ヘッドライトの変更に対し、好意的なコメントが多く見られた





3位） 「新型かっけぇ！」カワサキ『ZX-10R』が日本初公開、SNSでは「空力パーツ好み」「ステップの位置えぐい」など反響：65 Pt.

カワサキモータースジャパンは、3月27日に開幕した「東京モーターサイクルショー2026」で、今夏発売予定の新型スーパースポーツ『Ninja ZX-10R』を関東初公開した。これを受けSNS上では初めて実物を見たファンから「マジかっこよ」「新型かっけぇ！」など高評価の声が多く上がった。
大型のウインググレットを新規採用し、ダウンフォースによる接地感の向上を狙う







4位） 次期トヨタ『ハイエース』が2026年末に出る!? SNSの注目は「デザイン」か「ハイブリッド化」か：58 Pt.

トヨタは現在、日本を代表する商用バン『ハイエース』次期型を開発中と見られ、最速で2026年末、あるいは2027年前半に登場すると予想されている。スクープ班がこれまでの情報をもとに製作した最終デザインを公開するや、SNSでは「これは爆売れだな」「家族層向けの車になりそう」など、多くのコメントが寄せられ話題となっている。
モビリティショーで公開された「ハイエース・コンセプト」がベースに？





5位） 「攻めすぎだろ…」EVになった新型メルセデス『Cクラス』のデザインがSNSで話題！「ガソリン版はどうなる？」の声も：51 Pt.

メルセデスベンツは主力セダン『Cクラス』の新型を発表し、完全電動化した「オール・ニュー・エレクトリック・Cクラス」として登場させた。SNSでは、「こりゃ面白くなりそう」「インパネ攻めすぎだろ…」など、話題になっている。
39.1インチのハイパースクリーンに「やりすぎだろ」など多くの反響が


《レスポンス編集部》

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