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キアの新型入門EV『EV3』、航続最大約515km…ニューヨークモーターショー2026

・キアの新型エントリーEVでSUVの「EV3」がニューヨークモーターショー2026で北米初公開。5トリム展開で2026年末に発売予定。

・400V E-GMPプラットフォームを採用し、最大航続距離はキア推定で約320マイル（約515km）。DCファスト充電では10～80%まで最短約29分。

・V2LやV2H機能、Netflix・YouTubeなどの動画配信サービス、AIアシスタントなど先進的な装備を多数搭載。

キア EV3
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キア（Kia）の新型エントリーEVで小型SUVの『EV3』が、ニューヨークモーターショー2026で北米初公開された。

【画像】キア EV3

EV3は、キアのEVラインアップ『EV6』や『EV9』に続くモデルで、コンパクトなボディにEV9の先進装備を凝縮したエントリーモデルと位置づけられる。ミレニアル世代からベビーブーマー世代まで幅広い層を対象に、手頃な価格・実用性・取り回しのよさを重視して設計された。

グレードはライト（Light）、ウィンド（Wind）、ランド（Land）、GTライン（GT-Line）、GTの5種類。2026年末に発売予定で、価格は発売日に近づいた時点で発表される。

■エクステリア

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キアのデザイン哲学「オポジッツ ユナイテッド（Opposites United）」に基づき、EV6・EV9と共通のデザイン言語を採用。フロントには「スターマップDRL」と呼ばれる特徴的なライティングデザインと、小型キューブ型LEDプロジェクターヘッドランプを標準装備する。

ホイールは標準17インチまたはオプションの19インチアルミホイールを設定。GTには専用19インチホイールとネオングリーンのブレーキキャリパーカバーが採用される。空力性能を追求した結果、抗力係数（Cd値）は0.275を達成した。

■インテリア

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キャビンには12.3インチのインストルメントクラスター、5インチの空調ディスプレイ、12.3インチのインフォテインメントスクリーンからなるパノラミックディスプレイを標準装備。デュアルゾーンの全自動温度調節（FATC）も標準で備わる。

リアシートは最大39度のリクライニングが可能。ラゲッジスペースは1列目後方で56.5立方フィート、2列目後方で26.1立方フィートの容量を確保。さらに0.9立方フィートのフランク（フロントトランク）も装備する。

■パワートレイン・充電

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400V E-GMPプラットフォームを採用し、バッテリーは標準の58.3kWh（ライトトリム）と長距離向けの81.4kWh（ウィンド・ランド・GTライン・GT）の2種類を設定。

航続距離はキア推定で58.3kWhが最大220マイル（約354km）、81.4kWh（FWD）が最大320マイル（約515km）。GTトリムの最高出力は288馬力。

DCファスト充電では、58.3kWhバッテリーが10～80%まで推定約29分、81.4kWhバッテリーが同約31分で充電可能。充電ポートにはNACS規格を採用し、「キア プラグ アンド チャージ（PnC）」機能により、対応充電スタンドへの接続だけでシームレスに充電できる。

また、バッテリーから外部機器に給電できる「V2L（ビークル・トゥ・ロード）」機能や、家庭への電力供給が可能な「V2H（ビークル・トゥ・ホーム）」機能もオプションで用意される。

■テクノロジー・コネクティビティ

キアのコネクテッドカーナビゲーションコックピット（ccNC）システムを搭載し、OTA（無線）ソフトウェアアップデートに対応。ネットフリックス（Netflix）やユーチューブ（YouTube）などの動画配信サービス、ゲームや生産性アプリも利用可能。

ダッシュボードはディズニー（Disney）、マーベル（Marvel）、ナショナルジオグラフィック（National Geographic）、ピクサー（Pixar）、スターウォーズ（Star Wars）、FIFAワールドカップ2026、NBAなどのテーマでカスタマイズできる。

ワイヤレスのアップル カープレイ（Apple CarPlay）とアンドロイド オート（Android Auto）を標準装備。音声認識ベースのAIアシスタントも搭載し、機械学習によってドライバーとの対話を深化させる。

そのほか、12インチのヘッドアップディスプレイ（HUD）、ハーマン カードン（Harman Kardon）製プレミアム8スピーカーオーディオ、360度サラウンドビューモニター（SVM）なども利用可能だ。

《森脇稔》

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