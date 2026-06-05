三井金属、固体電解質「A-SOLiD」全固体電池に採用決定…今週のビジネス記事ランキング

5月28日～6月3日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、高いイオン伝導性と電気化学的安定性が高評価された三井金属の固体電解質「A-SOLiD」に注目が集まりました。
三井金属は、同社が開発した固体電解質「A-SOLiD（エー・ソリッド）」を、2027～2028年の実用化を目指す主要顧客の全固体電池に採用されることが決定したと発表した。
パナソニック ホールディングス株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長執行役員グループCEO：楠見 雄規）は、2026年4月1日付の人事異動、6月22日付取締役・監査役の人事について下記の通り発表しました。
5月21日に発売となった新型マツダ『CX-5』。毛籠勝弘社長も「マツダの自信作」と胸を張るが、シャシーはキャリーオーバー。日本で人気だったディーゼルエンジンは廃止され、2.5Lのマイルドハイブリッド仕様になるなど、フルモデルチェンジでありながら進化ではなく熟成を選んだ（※独自のフルハイブリッド仕様は2027年投入予定）。
マツダは5月28日、燃費・出力・トルクを高次元で両立させる世界初の「高応答遮熱材料技術」の開発が評価され、第76回自動車技術会賞（技術開発賞）を受賞したと発表した。
日産自動車が今年1月より納車を開始した電気自動車（EV）の新型『リーフ』。同月には廉価モデル「B5」を発表し、販売に弾みをつけている。3代目となったリーフは、「EVの実用性とともにクルマそのものの魅力をより向上させた」と開発責任者は語る。キーワードは“～始め”だというが、そのココロとは。