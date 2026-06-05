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三井金属、固体電解質「A-SOLiD」全固体電池に採用決定…今週のビジネス記事ランキング

三井金属のアルジロダイト型硫化物固体電解質「 A SOLiD ® 」
  • 三井金属のアルジロダイト型硫化物固体電解質「 A SOLiD ® 」
  • 人事情報
  • マツダ CX-5 新型
  • MAZDA3 Bio concept (55号車)のピストン（高応答遮熱材料塗布前）
  • 日産 リーフ 新型

5月28日～6月3日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、高いイオン伝導性と電気化学的安定性が高評価された三井金属の固体電解質「A-SOLiD」に注目が集まりました。



1位） 三井金属の固体電解質「A-SOLiD」、全固体電池に採用決定…2027‐2028年の実用化めざす：158 Pt.

三井金属は、同社が開発した固体電解質「A-SOLiD（エー・ソリッド）」を、2027～2028年の実用化を目指す主要顧客の全固体電池に採用されることが決定したと発表した。

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電気自動車をはじめ、幅広い分野での実用化が期待…





2位） パナソニック ホールディングス・人事情報　2026年4月1日付・6月22日付：128 Pt.

パナソニック ホールディングス株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長執行役員グループCEO：楠見 雄規）は、2026年4月1日付の人事異動、6月22日付取締役・監査役の人事について下記の通り発表しました。

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パナソニック ホールディングス　人事情報





3位） 【マツダ CX-5 新型】Aピラー9mm、ドア音、ワイパー制御…開発主査が明かした「地味スゴ」な進化とは：115 Pt.

5月21日に発売となった新型マツダ『CX-5』。毛籠勝弘社長も「マツダの自信作」と胸を張るが、シャシーはキャリーオーバー。日本で人気だったディーゼルエンジンは廃止され、2.5Lのマイルドハイブリッド仕様になるなど、フルモデルチェンジでありながら進化ではなく熟成を選んだ（※独自のフルハイブリッド仕様は2027年投入予定）。

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「視角」が大幅改善、注目点のひとつは安全性の向上？





4位） マツダ、世界初の高応答遮熱材料技術で自動車技術会賞を受賞…燃費・出力・トルクを高次元で両立：50 Pt.

マツダは5月28日、燃費・出力・トルクを高次元で両立させる世界初の「高応答遮熱材料技術」の開発が評価され、第76回自動車技術会賞（技術開発賞）を受賞したと発表した。

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エンジンの燃費・出力・トルクを革新する高応答遮熱材料技術の開発が対象…





5位） 【日産 リーフ 新型】開発責任者が語る、火あぶり、水攻め、落下…“拷問のよう”なテストで得た信頼性と、求められた先進感：49 Pt.

日産自動車が今年1月より納車を開始した電気自動車（EV）の新型『リーフ』。同月には廉価モデル「B5」を発表し、販売に弾みをつけている。3代目となったリーフは、「EVの実用性とともにクルマそのものの魅力をより向上させた」と開発責任者は語る。キーワードは“～始め”だというが、そのココロとは。

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不満の徹底的な排除と、違和感のないクルマ作りを目指す


《レスポンス編集部》

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