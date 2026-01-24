ハーレーダビッドソンの新世界選手権、ダンロップが公式タイヤ供給…MotoGPと連携で3月開幕

ハーレーダビッドソンとダンロップは、3月に開幕する「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤーにダンロップが起用されたと発表した。

【画像全4枚】

ハーレーダビッドソンとMotoGPは、ハーレーダビッドソンの高性能バガーモーターサイクルに特化した世界初のグローバルレーシングシリーズとして、新選手権シリーズ「Harley-Davidson Bagger World Cup」を立ち上げた。シリーズは北米とヨーロッパで全6戦が行われ、オーストリアで開催される最終戦でチャンピオンが決定する。土曜日と日曜日の両方にレースが行われるMotoGPのレーススケジュールの一部となる。

同シリーズは、ハーレーダビッドソンのバガー型モーターサイクル専用の世界初のグローバルレーシングシリーズ。ダンロップは全公式タイヤの供給とトラックサイドでのタイヤサービスを提供するほか、コンティンジェンシープログラムを通じてシリーズをサポートする。

ダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤー

ダンロップは、バガーレース向けに専用開発したレーシングタイヤを供給する。タイヤサイズはフロント120/75 R17、リア200/65 R17で、最高レベルのバガーレースで採用されている規格に準拠している。

ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップは、MotoGPの開催週末に6ラウンド、計12レースが予定されている。各チームはハーレーダビッドソン『ロードグライド』をベースに、スクリーミンイーグル・ミルウォーキーエイト131パフォーマンスクレートエンジンを搭載したマシンで競う。マシンは約280kg、200馬力以上を発生し、サーキットで時速300kmを超える速度に達する。レース用にチューニングされたVツインツーリングバイクの轟音を、世界のサーキットに響かせるという。

2026年のカレンダーには、アメリカズGP（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ、3月27～29日）、イタリアGP（ムジェロ、5月29～31日）、オランダGP（TTサーキット・アッセン、6月26～28日）、イギリスGP（シルバーストーン、8月7～9日）、アラゴンGP（モーターランド・アラゴン、8月28～30日）、オーストリアGP（レッドブルリンク、9月18～20日）が含まれる。

チームのラインナップは現在最終調整中で、今後数週間以内に発表される予定だ。