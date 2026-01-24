ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

ハーレーダビッドソンの新世界選手権、ダンロップが公式タイヤ供給…MotoGPと連携で3月開幕

ダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤー
  • ダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤー
  • ダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤー
  • ダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤー
  • ダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤー

ハーレーダビッドソンとダンロップは、3月に開幕する「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤーにダンロップが起用されたと発表した。

【画像全4枚】

ハーレーダビッドソンとMotoGPは、ハーレーダビッドソンの高性能バガーモーターサイクルに特化した世界初のグローバルレーシングシリーズとして、新選手権シリーズ「Harley-Davidson Bagger World Cup」を立ち上げた。シリーズは北米とヨーロッパで全6戦が行われ、オーストリアで開催される最終戦でチャンピオンが決定する。土曜日と日曜日の両方にレースが行われるMotoGPのレーススケジュールの一部となる。

同シリーズは、ハーレーダビッドソンのバガー型モーターサイクル専用の世界初のグローバルレーシングシリーズ。ダンロップは全公式タイヤの供給とトラックサイドでのタイヤサービスを提供するほか、コンティンジェンシープログラムを通じてシリーズをサポートする。

ダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤーダンロップが「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」の公式タイヤサプライヤー

ダンロップは、バガーレース向けに専用開発したレーシングタイヤを供給する。タイヤサイズはフロント120/75 R17、リア200/65 R17で、最高レベルのバガーレースで採用されている規格に準拠している。

ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップは、MotoGPの開催週末に6ラウンド、計12レースが予定されている。各チームはハーレーダビッドソン『ロードグライド』をベースに、スクリーミンイーグル・ミルウォーキーエイト131パフォーマンスクレートエンジンを搭載したマシンで競う。マシンは約280kg、200馬力以上を発生し、サーキットで時速300kmを超える速度に達する。レース用にチューニングされたVツインツーリングバイクの轟音を、世界のサーキットに響かせるという。

2026年のカレンダーには、アメリカズGP（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ、3月27～29日）、イタリアGP（ムジェロ、5月29～31日）、オランダGP（TTサーキット・アッセン、6月26～28日）、イギリスGP（シルバーストーン、8月7～9日）、アラゴンGP（モーターランド・アラゴン、8月28～30日）、オーストリアGP（レッドブルリンク、9月18～20日）が含まれる。

チームのラインナップは現在最終調整中で、今後数週間以内に発表される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハーレーダビッドソン

ダンロップ

MotoGP

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES