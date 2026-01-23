ヤマハ、MotoGP新型マシンを公開…V4エンジン採用で新章へ

Monster Energy Yamaha MotoGPは2026年1月21日、インドネシアでMotoGPのチーム体制発表会を開催。2026年シーズンのライダーラインアップと新型マシンを披露した。

【画像】V4エンジンを搭載する新型『YZR-M1』

ヤマハ発動機は昨シーズン、MotoGP参戦と並行してV4エンジン搭載の新型『YZR-M1』を開発する、現代のグランプリで前例のない難しいチャレンジを進め大きな成果をおさめた。イベントでは同社のモータースポーツ統括部MS開発部長でヤマハ・モーター・レーシング社長の鷲見崇宏氏と、ヤマハ・モーター・レーシング マネージング・ディレクター兼Monster Energy Yamaha MotoGPチーム代表のパオロ・パヴェシオ氏が、この取り組みについて説明。日本とイタリアがスムーズな連携を保ち、さまざまなバックグラウンドを持つスペシャリストたちが最高のパフォーマンスを発揮してもらうための環境づくりの重要性を強調した。

Monster Energy Yamaha MotoGPが2026年シーズンの参戦体制を発表

ヤマハ・モーター・レーシング スポーツ・マネジャー兼Monster Energy Yamaha MotoGPチーム・ディレクターのマッシモ・メレガリ氏は、2026年シーズンの進め方や考え方を紹介。ニューマシンに適応しながら性能を引き出し、安定性を構築することに重点を置くとして、基礎を固めた後に結果がついてくると付け加えた。

Monster Energy Yamaha MotoGPは2026年も引き続きタイトル・スポンサーであるMonster Energy社のサポートを受ける。同社とMonster Energy社はビジョンを共有し、レース活動を通じて両社に共通するチャレンジ精神を世界中のファンに伝えていく。10年以上にわたるこのパートナーシップはMXGPやAMAスーパークロス、MotoGPなどヤマハのレース活動のほとんどを網羅しており、象徴的な「モンスター・クロウ（爪）」が、2026年もチームロゴやユニフォーム、マシンに描かれる。

V4エンジンを搭載するMonster Energy Yamaha MotoGPの新型YZR-M1

イベントではファビオ・クアルタラロ選手とアレックス・リンス選手が登壇し、それぞれの2026年型YZR-M1を披露。

2026年型マシンのカラーリングは特徴的なカムフラージュ柄を継承しながら、これまで以上に青と白を強調している。新たに公式物流パートナーとなったDPワールド社のロゴも配されている。同社はドバイを拠点とする世界的な物流プロバイダーで、従業員数は10万人を超え、世界のコンテナ貿易の約10%を取り扱う企業だ。このパートナーシップは1月26日、ドバイで開催される特別イベントで正式に発表されることとなっている。

クアルタラロ選手は2021年にMotoGPタイトルを獲得。今年はヤマハで8シーズン目を迎える。その類まれな才能とフレンドリーな人柄で人気を誇り、ひとたびシールドを下ろせばスピードを追い求める激しさを露わにする。成功への渇望はかつてないほど強まっており、年初から休みなくトレーニングに励み、クルーチーフのディエゴ・グベリーニとともにシーズンへの準備を整えている。

ファビオ・クアルタラロ選手

アレックス・リンス選手

2024年からチームに加わったリンス選手は経験豊富で技術的にも優れ、今年も引き続きMonster Energy Yamaha MotoGPの重要な戦力となる。新型YZR-M1に早く適応して自信をつかみ、ヤマハを再びトップに押し上げるために全力を尽くす決意だ。クルーチーフは昨年に引き続きダビド・ムニョスが務める。

MotoGPは土曜日のスプリントと日曜日の決勝レースで構成され、2026年は計22ラウンド、計44レースが予定されている。

鷲見氏は、「2026年はV4時代の幕開けであり、エキサイティングな新たな章のはじまりです。しかしそこには規律やデータに加えて、日本のファクトリー、イタリアのYamaha Motor Racing、ファクトリーチーム、テストチームといったプロジェクトに関わるすべての人々の献身が求められます。昨年は3つのプラットフォームを同時開発し、今シーズンの戦いに備えて基盤を築いてきました。今年は新しいV4エンジンを搭載した2026年型のYZR-M1をさらに発展させることに注力し、2027年型プロトタイプの開発も並行して続けていくことになります」

「すでに良い兆候が見られており、ブレーキング安定性やトップエンドのポテンシャル、ロングランでのフィーリングなども向上しています。シーズン序盤の成功はリザルトだけで測れるものではありません。1ラップごとに得られる知見が前進の原動力となるのです。2026年シーズンの目標は、開発スピードを加速させ、設計・テスト・レースをシームレスに連携させ、この勢いと推進力を維持し続けることに注力していきます。結果はそのあとについてくるでしょう」と抱負を語っている。