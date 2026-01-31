ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

「ヤマハのV4乗りたい！」新型V4エンジン搭載バイクにSNS興奮！ 市販モデルにも期待の声

Monster Energy Yamaha MotoGPは1月21日、インドネシアでMotoGPのチーム体制を発表。2026年シーズンのライダーラインアップと新型マシンを披露した。V4エンジン搭載の新型『YZR-M1』での参戦に、SNS上では「期待してるぞ」「世界取れ！」「遂にV4か」などファンからの応援の声が多く見られた。

ヤマハ発動機は昨シーズン、MotoGP参戦と並行してV4エンジン搭載の新型YZR-M1を開発する、現代のグランプリで前例のない難しいチャレンジを進め大きな成果をおさめた。

イベントではファビオ・クアルタラロ選手とアレックス・リンス選手が登壇し、それぞれの2026年型YZR-M1を披露。

2026年型マシンのカラーリングは特徴的なカムフラージュ柄を継承しながら、これまで以上に青と白を強調している。新たに公式物流パートナーとなったDPワールド社のロゴも配されている。

クアルタラロ選手は2021年にMotoGPタイトルを獲得。今年はヤマハで8シーズン目を迎える。その類まれな才能とフレンドリーな人柄で人気を誇り、ひとたびシールドを下ろせばスピードを追い求める激しさを露わにする。成功への渇望はかつてないほど強まっており、年初から休みなくトレーニングに励み、クルーチーフのディエゴ・グベリーニとともにシーズンへの準備を整えている。

2024年からチームに加わったリンス選手は経験豊富で技術的にも優れ、今年も引き続きMonster Energy Yamaha MotoGPの重要な戦力となる。新型YZR-M1に早く適応して自信をつかみ、ヤマハを再びトップに押し上げるために全力を尽くす決意だ。クルーチーフは昨年に引き続きダビド・ムニョスが務める。

鷲見氏は、「2026年はV4時代の幕開けであり、エキサイティングな新たな章のはじまりです。昨年は3つのプラットフォームを同時開発し、今シーズンの戦いに備えて基盤を築いてきました。今年は新しいV4エンジンを搭載した2026年型のYZR-M1をさらに発展させることに注力し、2027年型プロトタイプの開発も並行して続けていくことになります。この勢いと推進力を維持し続けることに注力していきます。結果はそのあとについてくるでしょう」と抱負を語っている。

これに対しX（旧Twitter）上では、「ヤマハがんばれ」「世界取れ」「どこまでやれるか」など、ファンからの応援の声が多く見られた。

新型YZR-M1については、「かっけぇ～」「ヤマハも遂にV4か」「空力考えるとV4が正解なのか」など、憧れの声も多く上がっていた。

また、「R1がV4で復活の噂」「R1にもV4くるか？」「ヤマハのV4乗りたい！」など、市販フラッグシップである『YZF-R1』にMotoGP由来のV4エンジン搭載を期待する声も多く見られた。

