アストンマーティン初のPHEVスーパーカー『ヴァルハラ』、ゲーム『フォートナイト』と『ロケットリーグ』に登場

アストンマーティンとEpic Gamesは、アストンマーティン初のミッドエンジン・プラグインハイブリッドスーパーカー『ヴァルハラ（Valhalla）』が、『フォートナイト』にデビューすると同時に『ロケットリーグ』にも再登場すると発表した。

【画像】アストンマーティン・ヴァルハラ

今年のモナコグランプリでフェルナンド・アロンソによって披露された際のリバリーをまとったValhallaで、刺激的なパフォーマンスを体験できる。

インタラクティブ・エンターテインメントの世界的リーダーであるEpic Gamesは、業界屈指のリアルタイム3D制作ツール「Unreal Engine」とともに、世界的な人気を誇るゲームタイトル『フォートナイト』および『ロケットリーグ』を開発したことでも知られている。

Valhallaはすでにアンロック、ドライブできる。購入期間中、特別カスタマイズオプションも用意される。発売時にはクロスゲームオーナーシップを通じて『フォートナイト』と『ロケットリーグ』の両タイトルで所有できるValhallaバンドルも販売される。

アストンマーティンは、世界でもっとも熱望されるウルトラ・ラグジュアリー・ブリティッシュ・ブランドとなることを目指し、人々を魅了してやまないハイパフォーマンス・カーを作っている。1913年に設立されたアストンマーティンは、スタイル、ラグジュアリー、パフォーマンス、エクスクルーシブネスを象徴するグローバル・ブランドとして知られている。