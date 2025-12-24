ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アストンマーティン初のPHEVスーパーカー『ヴァルハラ』、ゲーム『フォートナイト』と『ロケットリーグ』に登場

アストンマーティン・ヴァルハラ
  • アストンマーティン・ヴァルハラ
  • アストンマーティン・ヴァルハラ
  • アストンマーティン・ヴァルハラ
  • アストンマーティン・ヴァルハラ
  • アストンマーティン・ヴァルハラ
  • アストンマーティン・ヴァルハラ

アストンマーティンとEpic Gamesは、アストンマーティン初のミッドエンジン・プラグインハイブリッドスーパーカー『ヴァルハラ（Valhalla）』が、『フォートナイト』にデビューすると同時に『ロケットリーグ』にも再登場すると発表した。

【画像】アストンマーティン・ヴァルハラ

今年のモナコグランプリでフェルナンド・アロンソによって披露された際のリバリーをまとったValhallaで、刺激的なパフォーマンスを体験できる。

インタラクティブ・エンターテインメントの世界的リーダーであるEpic Gamesは、業界屈指のリアルタイム3D制作ツール「Unreal Engine」とともに、世界的な人気を誇るゲームタイトル『フォートナイト』および『ロケットリーグ』を開発したことでも知られている。

Valhallaはすでにアンロック、ドライブできる。購入期間中、特別カスタマイズオプションも用意される。発売時にはクロスゲームオーナーシップを通じて『フォートナイト』と『ロケットリーグ』の両タイトルで所有できるValhallaバンドルも販売される。

アストンマーティンは、世界でもっとも熱望されるウルトラ・ラグジュアリー・ブリティッシュ・ブランドとなることを目指し、人々を魅了してやまないハイパフォーマンス・カーを作っている。1913年に設立されたアストンマーティンは、スタイル、ラグジュアリー、パフォーマンス、エクスクルーシブネスを象徴するグローバル・ブランドとして知られている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アストンマーティン（アストンマーチン、Aston Martin）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

クーペ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES