「待った甲斐がありました！」新型ハンターカブの新色がSNSで話題に、注目は「ブラック」！

ホンダ CT125・ハンターカブ（アステロイドブラックメタリック）
  • ホンダ CT125・ハンターカブ（アステロイドブラックメタリック）
  • ホンダ CT125・ハンターカブ（アステロイドブラックメタリック）
  • ホンダ CT125・ハンターカブ（アステロイドブラックメタリック）
  • ホンダ CT125・ハンターカブ（マットフレスコブラウン）
  • ホンダ CT125・ハンターカブ（グローイングレッド）

ホンダは、人気の原付二種レジャーバイク『CT125・ハンターカブ』のカラーバリエーションを変更し、2月20日に発売すると発表した。SNSでは「新色の黒かっけ～！！」「待った甲斐がありました！」と話題になっている。

【画像】SNSで話題の「CT125・ハンターカブ」2026年仕様

今回「CT125・ハンターカブ」のカラーリングに、上質感のある「アステロイドブラックメタリック」と、落ち着いた印象の「マットフレスコブラウン」を新たに設定。継続色の「グローイングレッド」とあわせ、全3色のカラーバリエーションとする。

「CT125・ハンターカブ」は、存在感のあるアップマフラーや大型リアキャリアなど、タフ&モダンな独自のスタイリングと、市街地からツーリング、トレッキングなど幅広い走行シーンで楽しめる車体パッケージングで、ビギナーからベテランライダーまで多くの顧客に好評を得ているモデルだ。

総排気量123cc、最高出力6.7kWの車両で、AT小型限定普通二輪免許以上の二輪免許で運転可能。原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できない。メーカー希望小売価格は49万5000円（消費税10％込み、消費税抜き本体価格45万円）。

X（旧Twitter）では、「黒かっけ～！！」「黒あったらいいなぁーって思ってたけど、出たやん。ええやん笑」「待った甲斐がありました！」などと話題になっており、特に新色の「アステロイドブラックメタリック」に注目が集まる。

また、「マットブラウン復活した！」とマットフレスコブラウンの登場を喜ぶファンもおり、「見覚えあるから復活なのかな」「JA55型（2020～2021年）以来か」との声も。

個性的なカラーをラインアップし続けるハンターカブだけに、買い時も難しいようで「ほしい色ばっかでちょい後悔…」といったコメントも寄せられていた。

《大矢根洋》

