パイオニア「COCCHi」、駐車場やガソリンスタンドの詳細検索が可能に…降雨情報表示も追加

パイオニアは、スマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi(コッチ)」をアップデートし、ドライバーアシスト機能を拡充したと発表した。

今回のアップデートでは、ドライブ中によく利用する駐車場、ガソリンスタンド、トイレについて、より詳細な条件を指定して検索できるようになった。

駐車場では、空車・混雑状況、最大料金の有無、停めやすさ、EV充電設備、駐車時間、近い順・安い順での並び替えなどの条件で絞り込める。ガソリンスタンドでは、油種、現金・会員価格、24時間営業、セルフ・洗車などのサービス、カフェ・コンビニ併設、ブランド、近い順・安い順での並び替えが可能だ。

トイレでは、24時間利用可能、駐車場併設、公衆トイレ・店舗施設の種類、洋式・和式・温水洗浄便座・男女別、バリアリアフリー・車いす対応・大型ベッド・おむつ交換・オストメイト対応・パウダールームなどの設備で検索できる。

周辺施設を検索・表示した後、これらの条件を指定して絞り込めるため、自分の希望に合った施設を簡単に見つけられる。施設の詳細情報を事前に確認できるので、「行ってみたら使えなかった」といった無駄な立ち寄りが減り、安心で快適なドライブを楽しめる。

また、プレミアムプランでは、ルート探索画面と走行中画面の地図上にアメダス降雨情報を表示できるようになった。前後1時間の降雨情報を確認できるため、出発時間や走行ルートなどの移動プランを天候に合わせて調整・変更できる。

「COCCHi」は、パイオニアがカーナビメーカーとして培ってきた技術やノウハウを活用し、車の運転に最適化されたルート探索、分かりやすい音声案内などの高精度なナビゲーション機能を搭載したスマートフォン専用カーナビアプリ。運転中の困りごとをサポートする「ドライバーアシスト機能」を搭載し、「Apple CarPlay」「Android Auto」にも対応している。

《森脇稔》

