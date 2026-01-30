ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

カーメイト、「超撥水」フィルムや新USBチャージャーなど続々発表…今週の有料会員記事ランキング

1月22～28日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、カーメイトが新開発した製品に注目が集まりました。



1位） 「超撥水」や新USBチャージャーは米国市場に刺さるか、カー用品のカーメイトが「CES 2026」で見せた新たなる挑戦：200 Pt.

カー用品メーカーの「カーメイト」は米国・ラスベガスで開催された世界最大のハイテク見本市「CES 2026」に出展し、ジャパンモビリティショー（JMS）2025で評価が高かった製品をベースに新開発した製品を発表。今後の米国市場での同社の展開について、代表取締役社長 徳田勝氏に話を伺った。
Apple「Find My」に対応したUSBチャージャーを3タイプ出展





2位） トヨタ、ホンダの株価が堅調、内外半導体メーカーと安定調達で連携へ：94 Pt.

22日の日経平均株価は前日比914円25銭高の5万3688円89銭と6日ぶりに反発。欧米対立に対する懸念の後退から、米国市場が上昇したことを受け、日本株にも買いが先行する展開となった。上げ幅は一時1000円を超えた。
米欧対立懸念和らぎ日米株反発　日経平均6日ぶり上昇





3位） 水中無線通信に空中ディスプレイ、京セラが「CES 2026」で見せた最新技術を一挙紹介：76 Pt.

京セラは、米国・ラスベガスで開催された世界最大のハイテク見本市「CES 2026」（会期：1月6日～9日）に同社グループとして出展。リアルタイム字幕表示システム「Cotopat」を米国で初めて出展するとともに、同グループが開発した最新技術を披露した。
水中でも高速・大容量伝送を実現





4位） バッテリー式e-PACKでクレーン作業、タダノがラフテレーンクレーン「CREVO700 G5」発売：73 Pt.

タダノは、最大つり上げ荷重70tのラフテレーンクレーン『CREVO（クレヴォ）700 G5』および『バッテリー式e-PACK』を1月21日に日本市場向けに発売した。バッテリー電源で油圧ポンプを作動させ、クレーン作業を可能にする。
クレーン作業時のCO2排出ゼロを実現する





5位） 三菱ふそうとフォックスコン、日本国内に新バスメーカー設立へ：57 Pt.

三菱ふそうトラック・バス（MFTBC）と鴻海精密工業（フォックスコン）は1月22日、共同で新バスメーカーを設立する最終合意を締結した。新会社は2026年後半に設立予定で、本社は川崎市に置く。
モビリティの脱炭素化に向けて連携を深める


《レスポンス編集部》

