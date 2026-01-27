ホーム プレミアム ビジネス 記事

「超撥水」や新USBチャージャーは米国市場に刺さるか、カー用品のカーメイトが「CES 2026」で見せた新たなる挑戦

Apple Find Myに対応したUSBチャージャー。写真はUSB Type-A/Cに対応したタイプ
  • Apple Find Myに対応したUSBチャージャー。写真はUSB Type-A/Cに対応したタイプ
  • カーメイトのブースは、ラスベガスコンベンションセンターのウェストホールにあった
  • Find My機能を備えたUSBチャージャー。左から1ポートのUSB-TypeAとTypeC、2ポートのTypeA/C
  • Find My機能を備えたUSBチャージャーの解説
  • 超撥水技術を用いた「ゼロワイパー フィルムタイプ サイドミラー用」
  • 超撥水のデモ。左が撥水なし、右が超撥水。超撥水は水滴がたまになって下へ落ちていく
  • 日本仕様もあるドライブレコーダー「d'Action」シリーズ「DC4000RA」。360度撮影に対応している
  • 米国市場向けドライブレコーダー「d'Action」シリーズ「DC4000RA」

カー用品メーカーの「カーメイト」は米国・ラスベガスで開催された世界最大のハイテク見本市「CES 2026」に出展し、ジャパンモビリティショー（JMS）2025で評価が高かった製品をベースに新開発した製品を発表。今後の米国市場での同社の展開について、代表取締役社長 徳田勝氏に話を伺った。

同社がCESに出展するのは2020年から数えて6回目となり、米国市場にはそれより前の2018年にはドライブレコーダーで参入を果たしていた。

徳田社長は、今回の出展について「今回の出展物は、昨年のジャパンモビリティショー2025で評価が高かったものから少し新しいものを出そうということで、AppleのFind My機能を備えたUSBチャージャーと、超撥水技術を用いたゼロワイパー フィルムタイプ サイドミラー用の2つをメインに展示している」と紹介した。

◆Apple「Find My」に対応したUSBチャージャーを3タイプ出展

まず、Find My機能を備えたUSBチャージャーは、1ポートのUSB-TypeAとTypeC、2ポートのTypeA/C兼用の3種類をラインナップ。日本ではこの春頃に発売を予定し、米国でも年内には販売できるよう準備を進めているそうだ。

徳田社長によれば「日本でも評判は高かったが、米国でも評判が良くて、それを受けて年内にも米国で発売することを決定した」と話す。なぜそれほど評価が高いのかというと、それはFind Myが持つ機能にあった。

AppleのFind Myとは、iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods、AirTagなどのAppleデバイスや対応アクセサリーの位置を地図上で確認できるだけでなく、デバイスから音を鳴らしたり「紛失モード」に設定して機能を保護したりできるAppleの無料サービスのこと。つまり、Find Myに対応したUSBチャージャーをクルマに装着していれば、広い駐車場に駐めた場合でもマイカーを探すのにも役立つし、位置情報の共有にも役立つ。

徳田社長によると「最大の魅力は、車両の電源を切っていてもコンデンサーで1週間程度は連続して動作するため、継続的な位置情報発信が可能になること。しかも通信も不要なのでコストがかからないで、車両盗難に遭った場合のセキュリティ対策にも役立つ」と話す。確かにシガーソケットにUSBチャージャーを差し込むだけで1週間もの長期間にわたってセキュリティ装置としても機能するなんて、ユーザーにとってメリットは大きい。

ただ、2025年のSEMAショー（25年11月、米国ラスベガス開催）にこれを出展すると「iOSだけでなくAndroidにも両対応して欲しいとの声が多かった」という。どうやら、米国のユーザーの多くは自分で使っているスマートフォンが、iOSなのかAndroidなのか知らないで使っている人が結構多く、間違って買ってしまうことを懸念する人がいたということらしい。

そこで、米国仕様では少し価格が上がるものの、iOSとAndroidの両対応で販売することにしたという。何にでも対応していた方がよいという、いかにも米国らしいニーズと言えそうだ。

◆米国でも好評だった“超撥水”の「ゼロワイパー・フィルム」

もう一つの出展が超撥水技術を用いた「ゼロワイパー フィルムタイプ サイドミラー用」だ。徳田社長は「JMSで海外の人たちからも結構評判が良かった。そこで米国市場向けにパッケージを作成してCES 2026に参考出品したもの」と説明。会場でもその効果のデモを実施したところ、多くの会社から高く評価されて、中にはすぐに買いたいという人もいたほどだという。

“撥水”というワードは一般的だと思うが、ゼロワイパーではそこに“超”がつく。つまりゼロワイパーは普通の撥水を超える効果を発揮するフィルということになる。徳田社長の説明では「超撥水であることもさることながら、雨だけでなく雪にも効果がある。フィルムタイプのために（ケミカルよりも）物理的耐久性が高く、6か月は効果が持続する」と話す。


《会田肇》

あわせて読みたい

特集

カーメイト

CES 2026

CES

アフターマーケット

ドライブレコーダー、ドラレコ

注目の記事

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES