ホーム プレミアム ビジネス 記事

新社会人のクルマ観は二極化…「無関心層」と「熱量層」に分かれる　リセールバリュー総合研究所

新社会人のクルマ購入・通勤に関する意識調査
  • 新社会人のクルマ購入・通勤に関する意識調査
  • Q. 周囲の同世代と比べて、あなたは「クルマへの関心」は高いと思いますか？
  • Q. 新社会人になってから（またはなるタイミングで）クルマを購入しましたか？／する予定ですか？
  • Q. 購入しない理由として最も近いものはどれですか？
  • 新社会人のクルマ購入・通勤に関する意識調査
  • Q. クルマの購入費用（車両代・頭金など）について、親・家族の金銭的支援はありましたか？
  • Q. クルマにお金をかけることについて、あなたの考えに最も近いものは？
  • Q. 今後クルマを購入するとしたら、最も買いたい自動車メーカーはどれですか？

リセールバリュー総合研究所は、全国の18～25歳の男女474人を対象に「新社会人のクルマ購入・通勤に関する意識調査」を実施した。新社会人世代のクルマ観が「無関心層」と「熱量層」に分かれる二極化構造にあることが浮き彫りとなった。


調査は2026年2月12日、インターネット調査（サーベロイド社）で行われた。クルマへの関心度や購入意向、購入しない理由、親・家族の金銭的支援、地域別の通勤意識、購入希望メーカーなどを分析している。

●若年層のクルマ関心は“二極化”

「周囲の同世代と比べてクルマへの関心は低い」と回答した人は44.7％で最多となった。いっぽうで「かなり高い」13.3％と「やや高い」21.7％を合わせた高関心層は35.0％にのぼる。若年層全体の関心が一様に低下しているわけではなく、強い関心を持つ層と、ほとんど関心を持たない層が併存する構図が明らかとなった。

新社会人になってから、またはそのタイミングで「クルマの購入予定はない」と回答した人は48.7％だった。いっぽうで「すでに購入した」17.5％、「購入予定がある」17.3％、「検討中」16.5％を合わせると51.3％となり、購入を前向きに捉える層も同程度存在している。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

IDOM（ガリバー）

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES