中古車「ガリバー」運営のIDOM、人材紹介子会社を設立…営業職に特化

中古車流通大手「ガリバー」を運営するDOMは、営業職に特化した人材紹介事業を行う子会社「株式会社IDOM Career Connections」を設立し、本格稼働を開始したと発表した。

IDOMは1994年の創業以来、自動車流通の変革に挑み続けてきた。同社の事業の根幹にあるのは、単に車を売買することではなく、顧客一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、ニーズを引き出す「提案力」。これを提供する高度な営業人材こそが、IDOMにおける最大の資産の一つであるという。

設立の背景について同社は、「社員に対しても採用からその後のキャリアに至るまで、生涯にわたり寄り添い続ける企業でありたいと考えている」と説明。志を持って次のステップへ挑む人材を支援することも重要な使命であると捉えている。

一方で、国内市場では人材不足が深刻な社会課題となっており、特に即戦力となる優秀な営業人材の枯渇は、多くの企業にとって喫緊の経営課題となっている。

そこで、個人のキャリア形成をサポートしてきた人事部門の知見を活用して、「優秀な人材のキャリア形成支援」と「採用に課題認識を持つ企業のニーズ」との最適なマッチングを実現すべく、子会社を設立するに至った。

IDOMグループが長年培ってきたノウハウを活用し、在籍アドバイザー全員が「人事」と「営業」の実務経験を有していることを強みとしている。これにより、採用課題と営業現場の双方を理解した上で、支援をすることが可能という。

今後は人材紹介事業だけに留まらず、HR事業全般に領域を広げていく。IDOMがこれまで挑んできた自動車業界の流通革命と同様に、人材業界においても新たな価値を創出していく。

