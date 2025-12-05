ガリバー、全国4か所に新店舗…2026年1月開店へ

IDOMが、2026年1月1日から3日にかけて、全国4か所に大型中古車販売店「ガリバー」をオープンする。

開店日は、宮城県富谷市の「ガリバー仙台富谷店」が1月1日、大阪府堺市の「ガリバー泉北店」、奈良県奈良市の「ガリバー奈良店」、山口県山口市の「ガリバー山口店」が1月3日。各店舗とも事前にプレオープン営業を予定している。

「ガリバー仙台富谷店」は、仙台市北部のベッドタウン・富谷市のけやき通り沿いに位置し、4509坪の敷地に約250台を展示。2025年3月オープンの「ガリバー仙台利府店」に続き、宮城県内で二店舗目となる大型店だ。

「ガリバー泉北店」は、大阪府堺市中区の泉北2号線沿いに4478坪の広大な敷地を持ち、市内最大級の約260台を展示。地域の主要交通路近くでアクセスも良好だ。2025年オープンの枚方店、茨木店に続く今期3店舗目となる。

「ガリバー奈良店」は奈良市西ノ京町に開店し、約230台を展示。3321坪で、近鉄橿原線「西ノ京駅」から徒歩圏内に立地。京奈和自動車道奈良インターチェンジ（仮称）やJR新駅設置予定地の周辺で、今後の発展が期待されている。

「ガリバー山口店」は山口市黒川に3665坪の展示場を設け、約230台を展示。県道61号線沿いにあり、市中心部からのアクセスも良く、ショッピングモール近隣で利便性が高い。これにより、これまで山口市大内矢田南の店舗は「ガリバー山口インター店」として名称変更される。

各店舗の店内は木やグリーンを用いた開放的な商談スペース、小さな子ども連れの来店客に配慮したキッズスペースを設置している。また、空港のラウンジをイメージしたカフェ・ラウンジスペースにより、落ち着いた空間で多様な飲み物も楽しめる環境を整えている。

IDOMは今後も地域特性に合わせた店舗づくりを推進し、顧客のカーライフを豊かにする「まちのクルマ屋」を目指していく、としている。