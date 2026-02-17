ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ガリバー福山店、2月21日オープン…広島県内最大規模の展示台数約250台

IDOMは、2月21日に広島県福山市に「ガリバー福山店」をオープンすると発表した。

福山店は広島県内のガリバー店舗で最大となる約4579坪の敷地面積を持つ大型店舗だ。展示台数は県内最大級の約250台を用意し、軽自動車からミニバン、SUVまで多種多様な在庫を比較できる環境を整えた。

今期の県内出店としては2025年8月にオープンした広島インター店に続く2店舗目となる。福山市は広島県東部に位置し、岡山県西部地域とも経済活動のつながりが強い。この好立地を活かし、福山市内だけでなく周辺の備後圏域や岡山県エリアからの来店も見込んでいる。

店舗は国道2号線沿い、千間土手西交差点の角に位置する。周辺には大型商業施設が集まっており、買い物帰りにも立ち寄りやすい。公共交通機関では中国バス「千間土手西」停留所そばとアクセスも良好だ。

福山店のオープンにより、広島県内におけるガリバーの大型店舗は計3店舗体制へと拡大する。また2月1日には広島インター店に県内初の自社整備工場が新たにオープンした。

これを記念し、県内大型3店舗合同による「総力祭」を開催する。期間は2月21日から3月31日まで。来店特典として各店舗先着300名にステンレスマグカップをプレゼントするほか、期間中に車を購入した顧客にはカタログギフトを贈呈する。対象店舗は福山店、広島インター店、広島吉島店の3店舗だ。

店内は顧客が快適に過ごせる空間づくりにこだわった。商談スペースは木やグリーンを用いて温かみのある開放的な設計とし、緊張感なく話せる空間を目指した。小さな子ども連れでも安心して利用できるよう、絵本やおもちゃを用意したキッズスペースを設置。コンセント付きのカウンター席で、子どもを見守りながら商談できる。

カフェ・ラウンジスペースは空港のラウンジのような落ち着いた雰囲気を持たせ、高級感のあるデザインに仕上げた。カフェでは様々な種類の飲み物を用意しており、商談スペースやラウンジスペースへ自由に持ち込める。

IDOMは中古車の販売および買取を手がけ、新たな仕組みとサービスを通じて顧客の人生を豊かに彩る「まちのクルマ屋」を目指している。

《森脇稔》

