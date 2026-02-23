AIは中古車選びの相談相手になる？ 活用意向は7割超---情報過多時代に支援

中古車を選ぶとき、近年は検索サイトや比較サイトに加え、AIを活用した情報収集の選択肢も広がっている。調査で、中古車選びにおけるAI活用意向の高さが明らかになった。

埼玉県中古自動車販売商工組合（JU埼玉）は2月19日、関東圏在住の中古車購入経験者および購入検討者1036人を対象に実施した「中古車選びにおける認知状況と情報収集・判断基準」に関する調査結果を公表した。調査期間は1月27日から29日まで。調査はPRIZMAによるインターネット調査で行なわれた。

●AIは中古車選びの相談相手になるのか

調査において、「中古車選びのための情報収集の手段として、AI（ChatGPTなど）をどの程度活用するか」との設問では、中古車購入経験者の26.4％が「よく活用している（まさにこれから活用しようと考えている）」と回答し、44.2％が「活用したことはないが、今後活用してみたい」と答えた。

いっぽう中古車購入検討者では、30.6％が「よく活用している（まさにこれから活用しようと考えている）」、57.3％が「活用したことはないが、今後活用してみたい」と回答した。

購入経験者・検討者ともにAIを前向きに捉える層が多く、とくに検討者では活用意向がより高い傾向が見られた。検討段階では車種選定や相場感の把握、条件整理など判断材料が多く、情報を効率的に整理・比較できるAIへの期待が強いとみられる。