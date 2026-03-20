86やGT-Rなど、国産スポーツカーの中古車市場はどうなってる？

リクルートが発行する中古車情報誌『カーセンサー』5月号は、「NIPPON SPORTS」をテーマに国産スポーツカーの特集を掲載した。

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日本は8社もの乗用車メーカーがひしめき合い、スポーツカーという各社の「象徴」で個性を発揮してきたスポーツカー大国だ。FRから4WD、ライトウェイトからハイパワーマシンまで存在し、『カーセンサー』編集部によると「そのこだわりは磨き抜かれている」。

今月号の特集では、最新相場情報とともに国産スポーツカーを徹底解剖。グレードレベルでの購入サポートを行なっている。取り上げられた車種は、トヨタ『86』、マツダ『ロードスター』、日産『GT-R』、スバル『BRZ』、日産『フェアレディZ』など。

トヨタ86は「扱い切れる」という日本が大切にしたい美徳を体現したモデルで、装備充実の「GTリミテッド」を狙い目として紹介。マツダロードスターは、軽さを磨き続けた日本のライトウェイトオープンとして、掲載台数が右肩上がりのロングセラーモデルであることを伝えている。

日産 GT-R 最終生産車

日産GT-Rは、職人が一つひとつ組み上げた世界の最速伝説として特集。ついに生産終了となったGT-Rの平均価格は上昇傾向にあることを指摘している。

スバルBRZは、低重心が生み出す日本のGTスポーツとして、平均価格が安定推移の今こそ狙いたいモデルとして紹介。日産フェアレディZは、今こそ狙いたい日本の300馬力クーペとして、走りも装備も欲しいなら「バージョンST」に注目としている。

気になる見出し……●中古車購入実態調査を読み解く●＜特集＞最新相場情報でいま欲しい国産スポーツカーを徹底解剖 NIPPON SPORTS●どんなクルマと、どんな時間を。●人気車ゼミ トヨタ スープラ 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●カーセンサー結婚相談所 ジャガー XJ●今月は、コレ。データで見る買い時モデル

『カーセンサー』5月号

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