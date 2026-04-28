ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ポルシェ『911』991型の選び方と維持---バランス型世代の魅力と現実を多角検証

991：911タルガ4 GTS
  • 991：911タルガ4 GTS
  • 991：911ターボS
  • 991：911 GT2 RS
  • 991：911カレラS
  • 991：911 GT3 RS
  • 991：911カレラ
  • 『カーセンサーEDGE』6月号

輸入車中古車情報誌『カーセンサーEDGE』6月号（発行：リクルート）が発売された。特集は「991型を買う人へ　9+9+1の視点」。購入前の視点×9、維持する視点×9、結論1という構成で、ポルシェ911の991型を多角的に検証する内容だ。

【画像全7枚】

特集では、991型を単なる“ひと世代前の911”としてではなく、その独自の立ち位置に注目する。先代の997型ポルシェ911より現代的でありながら、現行の992型ポルシェ911ほど大きく重くないという特徴を持つ。こうしたバランスから、中古車としての魅力が改めて明確になっていると指摘する。

いっぽうで991型を選ぶ際の選択肢は多岐にわたる。前期・後期、「カレラ」か「S」か、2WDか4WDか、MTかPDKかなど、仕様の違いによる検討項目が多い。また、購入後には初期整備や油脂管理、タイヤや足回りの交換、ウイークポイントへの対応といった維持面の課題も伴う。

こうした現実を踏まえ、特集では購入前の9視点と維持に関する9視点を整理した。仕様、履歴、状態、維持といった要素を横断的に見渡しながら、後悔しない991型選びの基準を提示する構成。

991：911 GT3 RS991：911 GT3 RS

991型は、古さと新しさ、濃さと扱いやすさの境目に立つ世代と位置付けられる。伝統的な個性を残しつつ、日常使用にも適応するバランスを備えた点が特徴だ。そのため、絶版モデルとなった現在でも、その価値は単なる旧型では語れないとする。

最終的な結論では、991型を選ぶことは「何を諦め、何を得るか」という判断に帰着する。最新モデルの圧倒的な新しさや、空冷・初期水冷モデルの濃密な個性は持たないが、軽やかさと安定感、日常性と911らしさを高次元で両立した“均衡”こそが、この世代を選ぶ理由であるとまとめている。


気になる見出し……●FEATURE　991型を買う人へ　9+9+1の視点●EDGE ANGLE　速さは、もう価値にならないのかも？●テリー伊藤の実車見聞録　LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE●多事放論　ネオクラは相場か？●EDGYなカーライフ B面　ポルシェの魅力

『カーセンサーEDGE』6月号『カーセンサーEDGE』6月号

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍・雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

リクルート グループ

中古車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES