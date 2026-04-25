ゴツいSUV総まとめ、現行から往年モデルまで比較

中古車情報誌の最新号として、リクルートが発行する『カーセンサー』6月号が発売された。特集は「頼れるゴツいクルマ」で、現行に近いモデルから往年のモデルまで、幅広い世代のSUVやクロカン車を取り上げている。

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特集では、無骨で力強いデザインを持つ「ゴツいクルマ」に焦点を当てる。街乗りからアウトドアまで対応できる存在感と実用性を兼ね備えたモデルを、「今どき世代」と「ちょい前世代」に分けて紹介している。

「今どき世代」では、生産から10年以内の比較的新しいモデルを中心に構成。快適性や先進安全装備も重視するユーザーに向けた内容で、ジープ『ラングラー』、トヨタ『ランドクルーザー』、スズキ『ジムニー』、三菱『パジェロ』、メルセデスベンツ『Gクラス』、ランドローバー『ディフェンダー』などが登場する。オーナーの実体験とカタログ情報の両面から、実用性と魅力を掘り下げる構成だ。

一方の「ちょい前世代」では、シンプルな構造やローテク機構を特徴とするモデルを取り上げる。当時ならではの味わいや個性に焦点を当て、オーナーのリアルな声も交えて紹介する。掲載車種はトヨタ・ランドクルーザープラド、トヨタ・ランドクルーザー70、三菱パジェロミニ、ランドローバー・ディスカバリー、ハマーH3、ホンダ・エレメントなどである。

三菱パジェロミニ

特集はそれぞれ「オーナー編」と「カタログ編」で構成され、実際の使用感とスペック情報を両軸で提示する。初夏のドライブやアウトドアシーズンを前に、用途や嗜好に応じた1台を探す手がかりを提供する内容となっている。

気になる見出し……●中古車購入実態調査を読み解く●＜特集＞今どき世代からちょい前世代まで勢ぞろい！ 頼れるゴツいクルマ●どんなクルマと、どんな時間を。●人気車ゼミ アウディ A5 アバント 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●カーセンサー結婚相談所 フォルクスワーゲン ザ・ビートル●今月は、コレ。データで見る買い時モデル

『カーセンサー』6月号

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