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3列7人乗りモデル『ロッキースペース』の市販化なるか？…土曜ニュースランキング

ダイハツ ロッキースペース 予想CG
  • ダイハツ ロッキースペース 予想CG
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  • トヨタ カローラクロス 次期型の予想CG
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5月29日～6月4日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、約8年ぶりのフルモデルチェンジが予想されるダイハツ『ロッキー』に注目が集まりました。



1位） ダイハツ『ロッキー』が3列7人乗りSUVに!?「ロッキースペース」登場の可能性は：250 Pt.

ダイハツの人気クロスオーバーSUV『ロッキー』が、近い将来フルモデルチェンジを受ける可能性がある。次期型の最大の注目点は、3列7人乗りモデル『ロッキースペース』の設定だ。
市場でのライバルはトヨタ『シエンタ』？





2位） トヨタ『カローラクロス』次期型は「RAV4」似に？ 最終デザインはこれだ！：80 Pt.

トヨタが主力コンパクトSUV『カローラクロス』の次期型を開発中とみられる。今回、最終デザインに関する最新情報をもとに、その姿を予想した。ワールドプレミアの予想時期は2028年だ。
GRスポーツ仕様の設定も有力、専用ボディキットやエアロパーツの採用も





3位） スバル『BRZ』後継はトヨタ『セリカ』兄弟車に!? フル電動の可能性も：64 Pt.

スバルが、STIバージョンを設定した新型スポーツカーを開発している可能性が浮上した。ガソリンエンジン搭載か、フル電動電気自動車か、次期トヨタ『GR86』兄弟車か、はたまた次期『GRセリカ』をベースにするのか？　スバルの『BRZ』後継関連の情報は絞りきれない……。
EVスポーツカー投入か？次期『GRセリカ』の競技仕様車か？





4位） 日産『セレナ』の走行中もテレビ視聴が可能に、ブリッツ「テレビジャンパー」にC28系が適合：63 Pt.

ブリッツが販売中の「テレビジャンパー」に、e-Powerを含むC28系日産『セレナ』の適合が追加された。税込み価格は2万1780円。
超小型スイッチ、完全コネクタオンでの取り付けが可能





5位） 三菱『パジェロ』7年ぶり復活、2026年秋初公開へ「シリーズ展開」も：43 Pt.

三菱自動車工業は29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表した。日本仕様は2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。
『トライトン』のラダーフレームをベースに開発


《レスポンス編集部》

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