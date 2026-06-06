3列7人乗りモデル『ロッキースペース』の市販化なるか？…土曜ニュースランキング

5月29日～6月4日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、約8年ぶりのフルモデルチェンジが予想されるダイハツ『ロッキー』に注目が集まりました。
ダイハツの人気クロスオーバーSUV『ロッキー』が、近い将来フルモデルチェンジを受ける可能性がある。次期型の最大の注目点は、3列7人乗りモデル『ロッキースペース』の設定だ。
トヨタが主力コンパクトSUV『カローラクロス』の次期型を開発中とみられる。今回、最終デザインに関する最新情報をもとに、その姿を予想した。ワールドプレミアの予想時期は2028年だ。
スバルが、STIバージョンを設定した新型スポーツカーを開発している可能性が浮上した。ガソリンエンジン搭載か、フル電動電気自動車か、次期トヨタ『GR86』兄弟車か、はたまた次期『GRセリカ』をベースにするのか？ スバルの『BRZ』後継関連の情報は絞りきれない……。
ブリッツが販売中の「テレビジャンパー」に、e-Powerを含むC28系日産『セレナ』の適合が追加された。税込み価格は2万1780円。
三菱自動車工業は29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表した。日本仕様は2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。