ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

セルスター、JMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」を発売

セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」
  • セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」
  • セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」
  • セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」
  • セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」
  • セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」
  • セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」

セルスター工業から、新型取締機JMA-520/401に対応したセパレート型レーザー式オービス対応セーフティレーダー・ASSURA「AR-725SW」が新発売。価格はオープン。

【画像】JMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」

AR-725SWは、本体とアンテナが別々になった3ピース構成を採用したモデル。車種やダッシュボード形状に左右されず、輸入車を含む幅広い車両への取り付けが可能だ。本体サイズはW66×D48×H18mm・32g、アンテナサイズはW95×D20.5×H40mm・108gと、いずれも軽量コンパクトに収まっている。

アンテナの改良により受信周波数を拡張し、JMA-520/401取締機やレーザー式オービス、移動式オービスMSSSに対応する。レーダー受信性能は従来モデル比で200%向上している。

セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」 セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」

レーダー波の特徴から取締機の種類を識別して警告する機能を搭載。自動販売機や特定車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減する。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に加え、道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」も警告する。

標識案内機能を搭載し、走行中の市街地道路にある「一時停止」や「指定方向外進行禁止」を通知。業界初となる災害・危機管理通報サービス「災危通報」に対応し、政府機関が発令する地震や津波などの災害情報を表示と音声で通知する。

ディスプレイには静電容量式タッチパネルを採用し、スマートフォンのようにピンチイン・ピンチアウトで地図の拡大縮小、フリックで待受画面の選択が可能だ。ゼンリンのフルマップを搭載し、市街地図やゾーン30のエリア表示、地図に沿った警告や案内の表示ができる。地図データは年1回有償で更新できる。

セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」 セルスターのJMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」

無線LANを標準搭載し、スマートフォンから自動でデータ更新が行える。GPSデータは毎月更新される最新情報を無料でダウンロード可能だ。また別売りオプションとして、ODB2アダプターやカード型リモコンなども用意されている。同社製品は日本製で自社工場生産、3年保証が付帯する。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

セルスター工業

レーザー＆レーダー探知機

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES