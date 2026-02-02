セルスター、JMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」を発売

セルスター工業から、新型取締機JMA-520/401に対応したセパレート型レーザー式オービス対応セーフティレーダー・ASSURA「AR-725SW」が新発売。価格はオープン。

【画像】JMA-520/401取締機対応のセパレートタイプ新型レーダー探知機「AR-725SW」

AR-725SWは、本体とアンテナが別々になった3ピース構成を採用したモデル。車種やダッシュボード形状に左右されず、輸入車を含む幅広い車両への取り付けが可能だ。本体サイズはW66×D48×H18mm・32g、アンテナサイズはW95×D20.5×H40mm・108gと、いずれも軽量コンパクトに収まっている。

アンテナの改良により受信周波数を拡張し、JMA-520/401取締機やレーザー式オービス、移動式オービスMSSSに対応する。レーダー受信性能は従来モデル比で200%向上している。

レーダー波の特徴から取締機の種類を識別して警告する機能を搭載。自動販売機や特定車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減する。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に加え、道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」も警告する。

標識案内機能を搭載し、走行中の市街地道路にある「一時停止」や「指定方向外進行禁止」を通知。業界初となる災害・危機管理通報サービス「災危通報」に対応し、政府機関が発令する地震や津波などの災害情報を表示と音声で通知する。

ディスプレイには静電容量式タッチパネルを採用し、スマートフォンのようにピンチイン・ピンチアウトで地図の拡大縮小、フリックで待受画面の選択が可能だ。ゼンリンのフルマップを搭載し、市街地図やゾーン30のエリア表示、地図に沿った警告や案内の表示ができる。地図データは年1回有償で更新できる。

無線LANを標準搭載し、スマートフォンから自動でデータ更新が行える。GPSデータは毎月更新される最新情報を無料でダウンロード可能だ。また別売りオプションとして、ODB2アダプターやカード型リモコンなども用意されている。同社製品は日本製で自社工場生産、3年保証が付帯する。