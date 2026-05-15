ついに市販カーオーディオもドルビーアトモス対応へ！ カロッツェリア『DMH-SF1000』登場

パイオニアのカロッツェリアから、ドルビーアトモス対応の10.1インチディスプレイオーディオ『DMH-SF1000』が登場した。価格はオープン。

これまでドルビーアトモスの再生は一部の対応車両に限られていた。しかしDMH-SF1000は既存の非対応車両でも楽しめるのが特徴だ。ドルビーアトモスの空間オーディオ再生技術と、パイオニア独自の車室内音場最適化機能「オートタイムアライメント＆オートイコライザー」を組み合わせ、多くの車両で採用されている4chスピーカー構成（フロント／リア）のみで、Apple CarPlay経由のドルビーアトモスコンテンツを立体的で没入感のあるサウンドとして再生できる。なお再生にはApple Musicアプリで配信されているドルビーアトモス楽曲が必要。ネットワークモードでの再生には対応していない。

リスニングポジションは「ドライバー」「フロント」「オール」の3種類から選択可能。乗車状況や好みに合わせた音場設定ができるほか、ショートカットキーによるワンタッチ切り替えにも対応する。

また2chステレオ音源を立体的に拡張する独自の新音場処理機能「ステレオスペーシャルサウンド」も搭載。Apple CarPlayやAndroid Autoで再生されるステレオ音源に対応しており、ドルビーアトモス非対応の楽曲でも空間オーディオのような広がりを楽しめる。空間表現の効果は「LOW」「HIGH」「MAX」の3段階から選べる。ただしドルビーアトモス音源やBluetooth、USB、HDMI、AUX、FM／AMでは利用できず、初期設定はオフとなっている。

「オートタイムアライメント＆オートイコライザー」は、スピーカーの位置や車室内の音響特性を自動解析し、タイムアライメントとイコライゼーションを最適化する機能だ。車両ごとに異なる車室内環境を解析することで、ドルビーアトモスやステレオスペーシャルサウンドによる立体的な音場表現を高精度に再現できるリスニング環境を整える。

10.1V型HD大画面ディスプレイの上部には「ルミナスバー」を搭載。音楽再生時に楽曲に合わせたイルミネーション演出を行う「ミュージックライド」や、ナビの右左折の案内に合わせて点灯する「ルートガイダンスサポート」など、音と光が連動する車内エンタテインメント空間を演出する。

操作性の面では、40種類以上の操作キーから最大3ページ分をスマートフォン画面上に配置できる専用アプリ「PxLink」を採用。Apple CarPlay使用時には同一画面上にショートカットキーを表示する「スプリットスクリーン」機能も備え、画面を切り替えずにスムーズな操作が行える。なおスプリットスクリーンはAndroid Auto使用時には利用できない。

オーディオ性能面では「フルカスタム高性能48bitデュアルコアDSP」などの高音質パーツを採用。「タイムアライメント」「13バンドグラフィックイコライザー」「ネットワークモード」といった多彩な調整機能も用意されている。圧縮音源を高音質化する「アドバンスド・サウンドレトリバー」も搭載し、ハイレゾ音源の再生（ダウンサンプリング再生）にも対応する。最大出力は50W×4chとなる。

1DINサイズのフローティング構造により、2026年2月時点で473車種への取り付けが可能。ワイヤレス接続のApple CarPlayおよびAndroid Auto、WebLinkにも対応する。