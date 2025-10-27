ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『「移動の手段から空間に変わる」クルマに求められる、もっと楽しいエンタメ空間とは』
＜ゲスト講師＞
Dolby Laboratories, Inc. 日本法人社長（兼）東南アジア・太洋州統轄 大沢幸弘 氏

＜モデレーター＞
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木万治 氏

クルマは、従来、「移動手段」として、走る機能が重視されてきました。しかし、最近の中国の新興EVや、欧州高級車に見られるように「移動空間、拡張居住空間」としての価値軸が強くなりつつあります。 クルマの中で、臨場感たっぷりに音楽をストリーミングで楽しむ時代です。
今回のセミナーでは、Dolby（ドルビー）社の立体音響Dolby Atmos（ドルビーアトモス）や奥行きのある映像Dolby Vision（ドルビービジョン）の解説、さらに、車内エンターテインメントの世界的なトレンドをご紹介します。エンタメ体験の大きな進化が、日本メーカーの競争力強化にどうつながるのか、そして今後のクルマと、最新の音響・映像が産み出す価値について考察します。
対談では、モデレーター自身がデモ体験から得られたポイントを中心に議論する予定です。

1．Dolbyのエンターテインメントに関する取組の歴史
2．Dolby Atmos・Dolby Visionの原理と効果
3．世界で急激に向上する車内エンタメ体験
4．欧米プレミアムカーや中国新興勢との競争を有利に
5．拡張居住空間における音響・映像設計の付加価値
6．対談・質疑応答

《レスポンス編集部》

