三菱『デリカD:5』対応「リアラダー」新モデルが発売、初期型から現行まで全対応

IPFから三菱『デリカD:5』向けのリアラダー新モデル「EXP リアラダーfor デリカD:5 TYPE2」［EXL-05］が新発売。税込み価格は7万7000円で、販売開始は6月12日より。

【画像】EXP リアラダーfor デリカD:5 TYPE2

既存品「EXP リアラダーfor デリカD:5」［EXL-02］の後継モデルにあたり、新型デリカD:5にも対応したモデルチェンジ品として位置づけられている。

サイドフレームには極厚4mmのアルミプレートが採用されており、サイドビューに無骨な存在感が演出されている。重厚な見た目ながら重量はわずか5.0kgに抑えられており、バックドアへの負担を軽減する設計となっている。

EXP リアラダーfor デリカD:5 TYPE2

一段目のステップは低い位置に設計されており、昇降時に足を掛けやすい実用的な高さが確保されている。またボディに触れることなくバックドアの開閉が可能な構造となっており、利便性も高められている。

側面には丸穴のサービスホールが設けられており、作業灯の取り付けにも対応している。取り付けには専用オプションステー「EXP リアラダー用ランプステー」［EXL-01P］（別売）が必要となる。

EXP リアラダーfor デリカD:5 TYPE2

対応車種は三菱『デリカD:5』（CV#W型 2007年1月～）の全モデルで、初期型から現行モデルまでカバーしている。

セット内容は本体、ステー、ボルトナットセット、滑り止めテープ、ゴムシート、取付説明書。