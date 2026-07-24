「サブウーファー」の音も前から聴こえる“重要テク”を公開！［低音を制する者はカーオーディオを制す］

クルマのドアに取り付けられるスピーカーでは、音源に含まれている最低音までをスムーズに鳴らし切れない。口径がさほど大きくはないからだ。なので低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」が重宝される。当連載では、その活用法を解説している。

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◆仮の設定で上手くサウンドがまとまることもある。しかしそうならないときには…

さて、サブウーファーをナチュラルに鳴らそうとするときには、その音も「フロントスピーカー」から放たれる音と一体となり前方から聴こえてくるようにサウンドセッティングするべきだ。現在はその具体的な調整法を解説している。

まず、前回の記事にて説明した手順をおさらいしておこう。最初にフロントスピーカーとサブウーファーそれぞれの再生範囲を決める。次いでは、再生範囲外の音の「減衰率」を仮設定する。そしてその後に「位相」の「正・逆」を切り替えて、位相が合っている方を選択する。ここまでが仮設定だが、この段階ですでに高音から低音までが上手く一体化することもある。

ところが、正・逆を切り替えても音に変化が出ないこともある。つまりどちらを選んでもサウンドが一体化しないという状況に陥ることもあるのだ。今回は、そのようなときの修正法を説明していく。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：M.E.I.＜広島県＞）。

◆正・逆を切り替える操作はすなわち、「音波のタイミング」をひっくり返す操作！

と、その前に、正・逆を切り替えても聴こえ方が変わらないのはなぜなのかを説明しておこう。

まず位相とは「音波のタイミング」だ。音は静かな水面に小石を投げ入れたときにできる波紋のように上下動を繰り返しながら進んでいくのだが、複数のスピーカーがありそれぞれから同じ音が聴こえてくるとき、その同じ音の音波のタイミング、つまり上下動するその動きがシンクロしないと2つの音が一体化しないのだ。

で、サブウーファー側の「位相切り替えスイッチ」の正・逆を切り替えることで、サブウーファーから放たれる音の音波のタイミングがひっくり返る。なので、フロントスピーカーから聴こえる音とサブウーファーから聴こえる音の音波のタイミングが180度ズレていたら、正・逆のどちらかではタイミングがピタリと合い、どちらかではタイミングが真逆になる。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：M.E.I.＜広島県＞）。

◆“どっちつかずの状態”のときには、正・逆を変えても状況に変化が生まれない…

そういうときにはピタリと合った方を選択すれば良いのだが、“どっちつかずの状態”になっていることもある。例えば90度ズレていたら、ひっくり返してもどっちつかずの状態からは脱却できない。

しかし、それを解決する方法はある。その1つ目は「スロープを切り替える」というものだ。「スロープ」とは、再生範囲外の音の減衰率を決めるパラメーターだが、実は、これを1段階進ませるか戻すかすると、音波のタイミングが90度進むか戻るかする。なのでもしもフロントスピーカーから放たれる音とサブウーファーから放たれる音の音波のタイミングが90度ズレていたら、それが180度のズレか0度でジャストとなるかのどちらかになるので、正・逆を切り替えるとどちらかで音波のタイミングがピタリと合う。

そしてそれでも上手く行かない場合には、サブウーファーの置き場所を変えてみよう。そうすることでも音波のタイミングが合うことがある。可能であれば試す価値はある。

今回は以上だ。次回からはサブウーファーの注目モデルを紹介していく。乞うご期待