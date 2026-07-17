後方の「サブウーファー」の音を「フロントスピーカー」の音と一体化！［低音を制する者はカーオーディオを制す］

車内ではどうしても低音が不足する。ドアに取り付けられるスピーカーではサイズがさほど大きくないので、物理的に超低音までをスムーズに鳴らし切れないがゆえだ。なので「サブウーファー」の導入が有効となる。当連載では、その実践法を全方位的に解説している。

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◆まずは「クロスオーバー」の「クロスポイント」を決定！

さて、前回の記事にて、サブウーファーをナチュラルに鳴らそうとするときには、サブウーファーから聴こえてくる音もフロントスピーカーから放たれる音と一体化させて、低音も前から聴こえてくるようにセッティングすべきだと説明した。今回は、その具体的なやり方を紹介していく。

なおそれを実行するには、使用中の「メインユニット」に「クロスオーバー」という機能が搭載されているとベターだ。これを上手く活用できればそのような聴こえ方を実現できる。

ちなみにクロスオーバーとは、マルチウェイスピーカーに対して再生範囲の割り振りを行う機能だ。なのでまずは、「フロントスピーカー」とサブウーファーの再生範囲の境目を決めよう。で、その境目のことは「クロスポイント」と呼ばれている。または、フロントスピーカーとサブウーファーのそれぞれに対して、普通に再生する下限（サブウーファーでは上限）を設定する。その「下限（あるいは上限）」のことは「カットオフ周波数」と称されている。そしてこれらの設定値は、60Hzから80Hzの間に決められることが多くなっている。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：サウンドウェーブ＜茨城県＞）。

◆「スロープ」を仮設定したら、次には音量のバランスを取るベシ！

そしてその次には、カットオフ周波数の範囲外の音の「減衰率」を設定する。範囲外の音はバッサリ切り取られるわけではなく、徐々に小さくなっていくので、その小さくなる度合いも設定する必要があるのだ。なおこの数値のことは「スロープ」と称されていて、単位には「−〇〇dB/oct（マイナス○○ディービーオクト）」が使われている。

これはつまり、1オクターブ音程が低くなる（高くなる）ごとにどれだけ音量が小さくなるか、ということを決めるパラメーターだ。で、これは固定になっていて選択できない場合もあるが、選択できるならとりあえず「−12dB/oct」に設定しておこう。これにて仮設定が完了となる。

そして次には、フロントスピーカーとサブウーファーの音量を揃えよう。目安は、サブウーファーから音が聴こえていることがぎりぎり認識できる程度、でOKだ。それよりもサブウーファーの音が大き過ぎると、その音が目立ち過ぎてフロントスピーカーの音と上手く一体化しなくなる。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：サウンドウェーブ＜茨城県＞）。

◆「音波のタイミング」が揃うか否かがカギに！「位相」を切り替えて確認！

その次には「位相切替スイッチ」を操作する。なお「位相」とは「音波のタイミング」だとイメージしてほしい。音は、静かな水面に石を投げ入れたときにできる「波紋」のように空気中を上下動しながら進んでいく。その上下動のタイミングが「位相」だ。で、フロントスピーカーとサブウーファーに再生範囲の役割分担をしても、その境目付近の音は両方から聴こえてくる。このように、同じ音が複数のスピーカーから聴こえてくるときに、それらの音波のタイミングを揃えないと、サウンドが一体化しないのだ。

で、「位相切替スイッチ」は「正・逆」が選べるようになっているので、サブウーファーの正・逆を切り替えて音を聴き比べ、音量が上がってかつ向かってくる感じが強い方を選択しよう。そうすると、フロントスピーカーの音とサブウーファーの音が上手く一体化するはずだ。

今回はここまでとさせていただく。次回は設定が上手くいかない場合の修正法を説明する。お読み逃しのなきように。