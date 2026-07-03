ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「サブウーファー」の“音割れ”は絶対NG！ その防止法を公開［低音を制する者はカーオーディオを制す］

「小型・薄型のパワードサブウーファー」の設置例（カロッツェリア・TS-WH500A）。
  • 「小型・薄型のパワードサブウーファー」の設置例（カロッツェリア・TS-WH500A）。
  • 「小型・薄型のパワードサブウーファー」の一例（カロッツェリア・TS-WH500A）。
  • 「小型・薄型のパワードサブウーファー」の一例（カロッツェリア・TS-WH500A）。

車室内ではどうしても低音が不足しがちだ。ドアに取り付けられるスピーカーではサイズ的な限界があり最低音までをスムーズに鳴らし切れないからだ。なので当連載では「低音強化」を推奨し、その実践法を解説している。今回からはセッティング術について説明していく。

【画像全3枚】

◆「クリップ」が起きると、「サブウーファー」がむしろノイズ源に…

今回は、“音割れ”について解説していく。例えばドレスアップカーの愛好家が集うオフ会やイベントに取材に行くと、「サブウーファー」を積んだクルマにて、そのサブウーファーから放たれる音が歪んでいるケースを目に（耳に）することがまれにある。

サブウーファーを導入したとき、そうなることは絶対に避けたい。そうなるとせっかくのサブウーファーがむしろ、ノイズの発生源となるからだ。

では、そうならないためのセッティング術を説明していこうと思うのだがその前に、なせにこれが起こるのかを説明しておこう。そうなる原因はズバリ、「ゲインの設定が適正ではないから」だ。せっかく導入した機器なので、それを最大限活用したくなるのが人情だ。なのでついついボリュームを上げたくもなる。しかし「ゲイン」の設定が適正ではないと、音量を上げたときに「クリップ」と呼ばれるトラブルが起きがちとなる。そしてこれにより“音割れ”が引き起こされる……。

「小型・薄型のパワードサブウーファー」の一例（カロッツェリア・TS-WH500A）。「小型・薄型のパワードサブウーファー」の一例（カロッツェリア・TS-WH500A）。

◆入力信号は大きい方が音的に有利。しかし大き過ぎると問題が起こる…

では、ゲインを適正に設定する方法を紹介していこう。これを実行すればクリップが起こりにくくなる。なおゲインとはすなわち、「パワーアンプ」や「パワードサブウーファー」に備わっている「入力ボリューム」のことを指す。カー用のパワーアンプやパワードサブウーファーでば、これを上げれば多くの音楽信号を取り込める。

ちなみに入力信号は、できれば多めに取り込めた方が良い。パワードサブウーファーにて信号を増幅するにあたっては、元の信号が大きい方がより大きな音を生み出せる。

しかし、過ぎたるは及ばざるがごとし、ともなりかねない。入力する信号が大き過ぎると、パワードサブウーファーの再生ボリュームを上げたときに“音割れ”が起こってしまうのだ。このような状態のことがクリップと称されているというわけだ。

「小型・薄型のパワードサブウーファー」の一例（カロッツェリア・TS-WH500A）。「小型・薄型のパワードサブウーファー」の一例（カロッツェリア・TS-WH500A）。

◆普段聴いている音量の中での最大ボリュームにして、ゲインを徐々に上げていく！

では、そうならないための設定法を紹介していこう。まずは、パワードサブウーファーのゲインを“ミニマム”にして、リモコンの音量を“マックス”にする。その上でメインユニットで音楽を再生し、その音量をいつも聴いている範囲の中での最大にする。

その状態で、パワードサブウーファーのゲインを徐々に上げていく。そうするとどこかで低音が歪み始める。そうなったら上げ過ぎなので、歪む手前までゲインを戻す。これにて設定は完了だ。このように設定しておけば、普段聴いている音量の中ではパワードサブウーファーのリモコンで音量を最大に上げても低音が割れない。

ところで、パワードサブウーファーの中にいはゲインが“ハイ”と“ロー”の2択になっている機種がある。そうであればまずは“ハイ”にして確認しそれで“音割れ”が起こらなければ“ハイ”のままでOKだ。逆に“音割れ”が起これば次に“ロー”にして確認する。それで大丈夫なら設定を完了できる。“ロー”でも音が割れるようなら取り敢えずゲインは“ロー”のままにして、リモコンのボリュームを上げ過ぎないように気を付けよう。

今回は以上だ。次回もサブウーファーのサウンドセッティング法について説明する。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

低音を制する者はカーオーディオを制す

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews