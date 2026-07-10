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「サブウーファー」の音は、どう聴こえるのが正解？［低音を制する者はカーオーディオを制す］

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。

クルマのドアに取り付けられるスピーカーは、口径的には17cmクラスまでとなる。しかしこの大きさでは物理的に、最低音までをスムーズに鳴らし切れない。ゆえにカーオーディオでは「サブウーファー」が使われることとなる。当連載では、その活用術を多角的に解説している。

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◆「サブウーファー」の鳴らし方には2つのスタイルがある！

今回は、サブウーファーから放たれる低音がどのように聴こえると良いのかについて考えていく。

ところでサブウーファーの鳴らし方には、大きく分けてふたつの流儀が存在している。1つは「パワフルに鳴らすスタイル」で、もう1つは「ナチュラルに鳴らすスタイル」だ。

で、前者ではとにもかくにもパンチ力が重要となる。ゆえに、空気をしっかりと震わせられる、かつローエンドまでしっかり伸びる低音再生が目指される。そしてユーザーはそれを、身体全体で受け止めてその迫力を満喫する。

一方、ナチュラルに鳴らすスタイルでは、超高音から超低音までの全帯域の音をバランス良く鳴らすことが目指される。つまり特に低音だけを強調することなく、超低音までが音源に含まれているとおりに再生されるようセッティングされることとなる。

そして音源どおりのサウンドに仕上げるためには、「低音の前方定位」の実現も必要となる。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。

◆低音だけがシート下や後方から聴こえて来ては、自然な聴こえ方とは言い難い…

なお低音の前方定位とは、平たく言えば「低音も前から聴こえてくる状態」のことを言う。サブウーファーはシート下やトランクスペースに置かれることが多いので、普通に考えれば「下から」または「後ろから」聴こえてくるはずだが、それはNGだ。

というのも例えばホールでオーケストラの演奏を聴いていて、超低音だけがおしりの下から、あるいは後方から聴こえてくることはない。もちろんホール全体にて響く音はホールの全体から聴こえてくるが、楽器から放たれる音の多くは、前方のステージから聴こえてくる。このように、音楽は目の前から聴こえてくるべきであり、サウンドステージは目前にて展開されるのが自然な形だ。

とはいえ、サブウーファーはシート下やトランクに置いてあるわけで、その音も目の前から聴こえてくるようにできるのだろうか……。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：：イングラフ＜青森県＞）。

◆フロントスピーカーの音とサブウーファーの音が上手く繫がると…

答は「イエス」だ。サウンドチューニングが上手くいくと、低音の前方定位が実現される。そのメカニズムは以下のとおりだ。

まずは前提条件として、「超高音から超低音までが渾然一体となること」が必要となる。つまりフロントスピーカーから放たれる音とサブウーファーから放たれる音が上手く繫がる必要があるのだ。これが実現されると、低音は高音が聴こえてくる方向から聴こえているものと錯覚する。

というのも、音程が高い音ほと真っ直ぐに進もうとする性質が強くなるので出どころが分かりやすくなる。対して音程が低くなるほど障害物を回り込んで進もうとする性質が強くなり出どころが分かりにくくなる。

で、超高音から超低音までが渾然一体となると、出どころの分かりにくい低音も、出どころが分かりやすい高音が聴こえてくる方向から鳴らされているものの錯覚するのだ。

今回は以上だ。次回はこのような聴こえ方を実現させるための「チューニング法」を説明する。乞うご期待。

《太田祥三》

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