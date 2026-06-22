ジャオス、新型『デリカD:5』用フェンダーガーニッシュ＆『ジムニーノマド』用サイドステップを新発売

ジャオス（JAOS）が三菱『デリカD:5』（CV1W 2026年1月～）用「JAOSフェンダーガーニッシュ type-X」と、スズキ『ジムニーノマド』（JC74系）用「JAOSサイドステップ ブラック」の販売を開始した。いずれも各車両のタフなイメージをさらに引き立て、本格的なオフロードテイストへとアップグレードするカスタムパーツに位置づけられている。

【画像】『デリカD:5』用フェンダーガーニッシュ＆『ジムニーノマド』用サイドステップ

デリカD:5向けのフェンダーガーニッシュ type-Xは、新型デリカD:5に標準装備されたホイールアーチモールによるワイドなボディバランスを活かしつつ、さらなる立体感と力強さを追求したデザインが採用されている。片側10mm未満の拡幅に抑えることで保安基準に配慮しながら、ワイドで存在感のあるスタイリングが実現されている。

デリカD:5用「JAOSフェンダーガーニッシュ type-X」

シャープなラインを強調した造形と、オリジナルダミーボルトの組み合わせにより、車両の持つ力強さが引き立てられている。ラインアップには、ユーザー独自のカラーリングが可能な「未塗装品」に加え、多様なボディカラーやスタイルに調和するオリジナルカラー「マットブラック（シボ塗装）」が設定されている。

全幅の拡幅は左右装着で20mm未満の設計となっており、原則として構造変更手続きは不要（ただし、実際の車両寸法による誤差や取り付け具合によっては20mmを超える場合があり、その際は構造変更手続きが必要）。価格は未塗装品が7万4800円、マットブラック塗装品が9万4600円（いずれも税込み）。

ジムニーノマド用「JAOSサイドステップ ブラック」

一方、ジムニーノマド向けのサイドステップ ブラックは、力強いスタイリングと高い機能性を両立した製品として展開される。本体パイプには視覚的な安定感をもたらす太めのΦ76.3が採用されており、カチオン電着塗装とブラック粉体塗装による2コート仕上げでサビや傷への高い耐久性が確保されている。

ステップ部分には耐熱性と強度に優れた高品質インジェクション成形樹脂製のステップカバーが装備されており、滑り止めとしての機能性も追求されている。価格は12万1000円（税込み）。

ジムニーノマド用「JAOSサイドステップ ブラック」