JAOSのトヨタ『RAV4 Adventure』用カスタムパーツが販売拡大、公式オンラインショップなどで一般販売

ジャオス（JAOS）がトヨタ『RAV4 Adventure』（60系）向けカスタマイズパーツについて、6月18日より公式オンラインショップおよび全国の正規代理店での一般販売を開始する。

【画像】JAOSのトヨタ『RAV4 Adventure』用カスタムパーツ

これまで同パーツ群は、一部のトヨタ・カスタム製品取り扱い販売店限定で展開されていたが、ユーザーからの要望を受けて販売チャネルが拡大された。今後は従来の取り扱い販売店での販売も継続される。

今回一般販売の対象となるカスタマイズパーツは以下の通り。

フロントバンパーガード

まず外装系では、オフロードバンパーをモチーフにした3ピース構造の「フロントバンパーガード」が用意されている。移設された純正フォグランプと横長の面発光LEDが特徴で、本体はABS（マットブラック／シボ塗装＋ガンメタリック塗装）製。全長は約18mm延長、バンパー下端は約12mm延長されるが最低地上高に変化はない。価格は11万4400円（税込・以下同）。

「ノーズプロテクター」はアンバー色の4連LEDマーカーを備え、USイメージを強調するデザイン。本体はABS（マットブラック／シボ塗装）製で、全長に変化はない。価格は6万6000円。

「フェンダーガーニッシュ type-X」は出幅9mm以内のコンパクトサイズながら、ワイドなデザインとダミーボルト28個でサイドビューを引き締める。全幅は20mm以内の拡大にとどまる。価格は9万4600円。

サイドプロテクター

「サイドプロテクター」はアウトドアギアのプロテクターをモチーフにした造形で、純正ドアパネル最外側から約13mm拡張されるが最低地上高への影響はない。価格は6万6000円。「ピラープロテクター」はマットブラックのカラーリングでDピラーをラギッドに演出する。価格は3万3000円。

プロテクター系では、大型フラップでボディを石や泥から守る「マッドガードIII フロントセット」および「同リヤセット」がブラックとレッドの2色で各1万6500円。ドアハンドル周辺を保護する「ドアハンドルプロテクター」はカーボン調とジオメトリック柄の2種類が用意され、前後左右4枚セットで各5500円。フューエルリッドプロテクター（5500円）、バックドアプロテクター（8800円）、バックドアスカッフプロテクター（1万3200円）もラインアップされている。

ラゲッジ系では、3層防水生地を採用したソフトタイプの「ラゲージトレイ」が2万6400円で設定されている。

JAOS ADAMAS BL5

ホイールは「JAOS ADAMAS BL5」がラインアップされる。あえてインチダウンの17inホイールで、サイズは17×7.5J+25、ハブ径60mm（トヨタサイズ）。カラーはマットグラスブラックで、規格はJWL VIA P-690KG、日本製。ホイール・センターキャップ・エアバルブ・ラグナット（ブラック）が各1本分セットになっており、価格は1本5万4560円。