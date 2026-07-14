無駄なく進化するRAV4オーディオ、プロショップと築いた理想のサウンド［car audio newcomer］by サウンドステーション SUBLIME　後編

フロントスピーカー交換をきっかけにカーオーディオの高音質化に魅了された千葉さん。愛車のトヨタ『RAV4』にサブウーファーを追加し、群馬県のサウンドステーション SUBLIMEとさらなるシステムアップを進めた。

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◆RAV4にサブウーファーを追加して低音を強化。音が前から迫る感覚に感動

愛車のRAV4の音質アップに向け、まずはフロントスピーカーを交換。想像以上の効果を得たことから、続いてDSPアンプを導入した千葉さん。カーオーディオのビギナーだった当初からプロショップのアドバイスを受けて計画的にシステムアップしてきたため、ステップごとに高い満足感を得られたという。そして次なるターゲットに定めたのがサブウーファーだった。

「ここまでシステムが充実してくると低音が物足りなくなってきたんです。そこでサブウーファーの追加を計画しました。SUBLIMEに相談して、ディナウディオのボックス型サブウーファー『ESOsub B9S』を導入することに決めました。ところがオーダーしたものの、入荷待ちになってしまったんです」

そこで入荷を待つ間にできる低音強化策として、キャパシターを追加し、フロントスピーカーの中低域に厚みを持たせる方法を試すことになった。しかし、やはり本命はサブウーファーの追加だった。

「そこで輸入代理店に、何とか早く入荷できないかという手紙も書いて、一日も早いシステムアップを願ったんです。それが功を奏したのか、間もなくサブウーファーが到着しました」

早速ラゲッジにサブウーファーを設置。サブウーファー用のパワーアンプにはイートンのPA2を選び、フロア下に収めてシステムを構築した。

「サブウーファーを追加して初めて聴いた音には度肝を抜かれました。低音がすごく厚くなって、バスドラやベース音がガンガン前に出てきます。音が自分に向かって飛んでくるような感覚が、とにかく気持ち良かったです。これで自分が求めていた音の大部分が完成したと感じました」

◆高音質なカーオーディオが運転にも変化。心に余裕が生まれ安全運転に

フロントスピーカーにディナウディオのエソテックを選び、DSPアンプと同ブランドのサブウーファーを組み合わせて充実したシステムを完成させた千葉さんのRAV4。今では聴けば聴くほど、自分好みの音に仕上がっていることを実感する毎日だという。

「ロックやテクノ、R&Bなどを主に聴くんですが、特に良さを感じるのはボーカルの艶感です。声の質感までしっかり再現され、クオリティの高さを感じさせてくれます。また、輪郭がくっきりした明瞭なサウンドも良いところだと感じています」

このようにRAV4を思い通りに進化させてきた千葉さんは、システムアップを重ねる中でオーディオ仲間も増えていった。

「仲間が増えて、他のオーディオカーを聴く機会も多くなりました。すごく影響を受けますし、良いなと思うことも多いです。しかし自分のクルマに戻って音を聴くと、あらためて自分のクルマの良さを実感できるのも楽しいところです」

通勤からプライベートまで幅広く活躍するRAV4。カーオーディオのシステムアップを実施してからは、ドライビングスタイルにも大きな変化が表れた。

「自分でも感じているのが、すごく安全運転になったことです。他のクルマに道を譲ることも多くなりました。良い音で気持ち良く音楽を聴いていると、心に余裕が生まれるのかもしれません。また、長距離の移動が苦にならなくなったことも大きいです。一人でドライブするときに音量を上げて音楽を楽しむのも、ストレス発散には絶好ですしね」

◆ロードバイクとサブウーファーが共存。RAV4の積載性を生かした工夫

RAV4を購入した理由のひとつでもあるロードバイクをラゲッジに積み、出かけることも多い千葉さん。遠方で開催されるレースにも参加するため、ロングドライブになることもある。

「ロードバイクを積載する際には、サブウーファーボックスを脱着できるように作ってもらったんですが、今の音のバランスを崩したくないし、サブウーファーなしの音には戻りたくないと思ったんです。そこでサブウーファーを外さずにロードバイクを積める方法を考えました。いろいろ試した結果、サブウーファーを部分的に養生すれば傷つけずに積載できることが分かりました。これでロードバイクの積載とサブウーファーの使用を両立できるようになりました」

ここまで紹介した通り、着実に一歩ずつ計画的なシステムアップを実施してきた千葉さん。その計画性の背景には、ロードバイクでの苦い経験があったという。

「今でこそ自分の使い方に合った、気に入ったロードバイクに乗っていますが、最初はよく分からずクロスバイクを買って、そこに高品質なパーツを組み込んでグレードアップしていたんです。しかし、あるときこの方法では駄目だと気付き、上級クラスのロードバイクへ乗り換えることにしました。そのときは無駄が多く、もったいないことをしたと感じました。同じことをカーオーディオでは繰り返したくなかったので、知識の豊富なプロショップに相談しながら計画的にシステムアップを進めることにしたんです」

次なるターゲットとして、高音質DAPの導入を計画している千葉さん。現在はサブスクを利用して音楽を再生することが多いが、次は音源の高音質化によるレベルアップを目指している。一つひとつの効果を体感しながら、無駄のないシステムアップをこれからも続けていくことになりそうだ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ、インテリア、アウトドア関連などの記事を手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動している。