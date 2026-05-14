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ホンダ、次世代HV車2車種を世界初公開　2029年度までに15モデル投入へ

ホンダが次世代HV車2車種を世界初公開
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  • ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ
  • アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ

ホンダは5月14日、四輪事業の再構築に向けた取り組みと今後の事業の方向性について、三部敏宏取締役 代表執行役社長が説明した。そして2年以内に発売予定の次世代ハイブリッド車のプロトタイプ2車種を世界初公開した。

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説明会会場に展示されたのは『Honda Hybrid Sedan Prototype（ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ）』と『Acura Hybrid SUV Prototype（アキュラ・ハイブリッド・エスユーブイ・プロトタイプ）』の2車種。

●経営資源の戦略的再配分

ホンダは経営資源の戦略的再配分を行ない、需要動向を見据えてパワートレーンポートフォリオを見直すという。開発・生産リソースをハイブリッド車に再配分する。2027年からは、ハイブリッドシステムとプラットフォームを刷新した次世代ハイブリッド車を投入する。

次世代ハイブリッド車は、注力地域の一つである北米を中心に、2029年度までにグローバルで15モデル投入する計画。2年以内に次世代ハイブリッド車のホンダ・ハイブリッド・セダンとアキュラ・ハイブリッドSUVを発売する。さらに北米では、2029年にDセグメント以上の大型ハイブリッドモデルを投入する。

次世代ADASは、2028年から5年間でグローバル15車種以上のハイブリッド車に搭載する。

●日本ではN-BOX EVを準備

また重点地域で商品ラインアップを拡充する。

重点地域のひとつ、日本では、2028年に『N-BOX』EVの投入を予定。2028年以降は、新型『ヴェゼル』を皮切りに、次世代ハイブリッド／次世代ADAS搭載モデルを展開する。また「SPORT LINE」、「TRAIL LINE」の追加など高付加価値なラインアップを拡充していく。

インドでは性能要件を再定義し、全長4メートル未満のカテゴリー、ミッドサイズカテゴリーに対するインド向け戦略車を2028年から投入する。

中国では新エネルギー車（NEV）を投入する。

《高木啓》

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