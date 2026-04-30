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初代『NSX』向け復刻パーツ、今夏米国発売へ…「ホンダ・ヘリテージ・パーツ・プログラム」始動

・ホンダは米国で「ホンダ・ヘリテージ・パーツ」プログラムを始動し、初代アキュラNSX向けのリプロダクションパーツをアキュラ販売店限定で今夏より販売する。

・パーツは「ジェニュイン・ホンダ・リプロダクション・パーツ」と「ホンダ・コンパティブル・パーツ」の2種類で、廃番部品の復刻・再開発を行う。

・日本では2026年4月1日に「ホンダ・ヘリテージ・ワークス」としてレストアサービスも含めたグローバルサービス事業を開始。

初代アキュラ（ホンダ）NSX
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ホンダの米国部門は、「ホンダ・ヘリテージ・パーツ」プログラムを始動すると発表した。

【画像】初代アキュラ（ホンダ）NSX

第一弾として、初代アキュラ『NSX』向けのリプロダクション（復刻）パーツを、今夏より全米のアキュラ販売店で販売する。

■2種類のパーツカテゴリー

ホンダ・ヘリテージ・パーツは、以下の2つのカテゴリーで構成される。

「ジェニュイン・ホンダ・リプロダクション・パーツ」は、オリジナル部品と同じ素材・製造方法で復刻した純正相当品だ。

「ホンダ・コンパティブル・パーツ」は、ホンダが販売を終了した純正部品に代わるものとして、新たに再開発・復刻したパーツである。

これらの実現は、部品サプライヤーとの新たな協力体制の構築、技術の進歩、そして新素材・新製造方法の採用によって可能になった。

今後は他のアキュラおよびホンダのパフォーマンスモデル向けパーツへの展開も検討中で、価格や入手可能なパーツの詳細は発売に近づいた時点で公表される予定だ。

■グローバルサービス事業「ホンダ・ヘリテージ・ワークス」

ホンダ・ヘリテージ・ワークスは、ホンダ・ヘリテージ・パーツとホンダ・リストレーション・サービスで構成される新たなグローバルサービス事業だ。

クラシックなホンダ・アキュラのパフォーマンスモデルを維持・継続して乗り続けたいユーザーを対象とし、パワートレイン・内装・外装・電装・シャシーなど廃番となった純正部品を復刻する。

日本では2026年4月1日にサービスを開始した。

また日本国内向けには、日本仕様の初代NSXを対象とした「ホンダ・リストレーション・サービス」を提供する。これはかつて「NSXリフレッシュプラン」として知られていたサービスをヘリテージ・ワークスの取り組みとして再スタートさせたものだ。

《森脇稔》

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