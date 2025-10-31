ホーム モーターサイクル 新型車 記事

バイクの二輪駆動ついに実用化か!? 『レブル』よりも低いホンダ『アウトライヤー』の可能性に痺れる…ジャパンモビリティショー2025

ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV OUTLIER Concept 開発者のふたりと筆者（中央）（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV Urban Concept（左）とEV OUTLIER Concept（右）（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）

◆インホイールモーターなら実現できる

「ジャパンモビリティショー2025」でホンダが世界初公開した『EV OUTLIER Concept（イーヴィー アウトライヤー コンセプト）』は、2030年以降の二輪車の新しいあり方を提案する。

【画像】ホンダ EV OUTLIER Concept

本田技術研究所の堤裕也氏は「電動車ならではのレイアウトの自由度の高さを生かし、前後両輪にインホイールモーターを採用しました」と言う。なんと、バイクでは珍しい二輪駆動だ！

2WDはヤマハが1985年から研究を進め、オーリンズとの共同開発でYZ250をベースにしたプロトタイプを1998年に完成させた。2004年のパリダカールラリーでは、エンジンの回転で油圧ポンプを動かして前輪を駆動するWR450F 2-Tracがクラス優勝を果たしてしている。

ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）

しかしその後、二輪駆動のバイクは製品化に至っていない。ただし、電動バイクなら、インホイールモーターの採用例は少なくないどころか、コミュータータイプでは主流でもある。EVスポーツでの二輪駆動実用化は、決して夢ではないのだ!!

ますますワクワクするではないか、アウトライヤー!!　堤氏からは、より詳細な技術解説を聞くことはできなかったが、リアタイヤが空転した時にフロントを効果的に駆動させるなど、電子制御が発達した今なら、さまざまなメリットを生み出せるだろう。

トレッドが3分割された極太のリヤタイヤも気になる。「後輪を太くすることで、よりパワーのあるモーターを組み込むことができます」と、堤氏が教えてくれる。電動ならではの強力なトルクをワイドタイヤで受け止めるのだ。

◆『レブル250』よりもっと低い!!

ホンダ EV OUTLIER Concept 開発者のふたりと筆者（中央）（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ EV OUTLIER Concept 開発者のふたりと筆者（中央）（ジャパンモビリティショー2025）

デザイナーの横山悠一氏（本田技術研究所）は、「ダイナミックでロープロポーションなスタイルを実現しています」と言う。空気抵抗が少ないのだろう。フロントは透明なスクリーンで覆われ、ゴールドウイングのようなダブルウイッシュボーンのサスペンション機構が見える。衝撃吸収と転舵を分けた構造のため、路面からハンドルに衝撃が伝わりにくい。

大胆にまで低いライディングポジションも目を見張る。シート高はレブル250の690mmより「もっと低いです」と明かしてくれた。ステップはフォワードコントロールで、ペダル類は一切ない。車体姿勢を低くしているのは、リヤショックを車体の底で水平配置したレイアウトを採用していることも大きく影響している。

ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ EV OUTLIER Concept（ジャパンモビリティショー2025）

「車体をスリムにしたかった」ことから、スイングアームは両持ちになっている。片側だけでリアホイールを支持するプロアームにすれば、剛性を稼ぐために湾曲して張り出してしまうからだ。

メーターディスプレイはハンドルに沿うように長細く、これは低いアイポイントから見上げる新しい景色の妨げにならないよう配慮したもの。従来のバイクならタンクコンソールとなる位置にも、液晶ディスプレイがある。

◆『CUV e:』に続くか!?

ホンダ EV OUTLIER Concept（左）とEV Urban Concept（右）（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ EV OUTLIER Concept（左）とEV Urban Concept（右）（ジャパンモビリティショー2025）

アウトライヤーの隣には、昨秋のEICMA（ミラノショー）2024で発表した電動コミューター『EV Urban Concept（イーヴィー アーバン コンセプト）』が並んでいた。

横一文字のヘッドライトは、すでに市販化済みのEV原付二種スクーター『CUV e:』を彷彿とさせるもので、フロントカウルを兼ねるクリアなスクリーンとの組み合わせが先進的だ。

フロントに採用されたリムマウントのディスクローターも斬新としか言いようがない。ディスク径を稼げて、軽量化にも貢献する。リアのスイングアームは片持ち式で、ベルトドライブによってリヤタイヤを駆動。

ホンダ EV Urban Concept（右）（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ EV Urban Concept（右）（ジャパンモビリティショー2025）

横山氏は「電動化を通じて、今までにない新しい価値を生み出していきます」と話す。確かにあらゆる点で、既存のバイクと一線を画している。

ホンダは2040年代には、すべての二輪製品でのカーボンニュートラル達成を目標にしている。2026年までを市場参入期とし、以降を事業拡大期と位置付け、戦略的に電動二輪車の市場投入を推進していく。

《青木タカオ》
青木タカオ

モーターサイクルジャーナリスト 青木タカオ

バイク専門誌編集部員を経て、二輪ジャーナリストに転身。多くの専門誌への試乗インプレッション寄稿で得た経験をもとにした独自の視点とともに、ビギナーの目線に絶えず立ち返ってわかりやすく解説。休日にバイクを楽しむ等身大のライダーそのものの感覚が幅広く支持され、現在多数のバイク専門誌、一般総合誌、WEBメディアで執筆中。バイク関連著書もある。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ モーターサイクル

ホンダ（本田技研工業）

ホンダ コンセプトカー

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES