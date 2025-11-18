ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

“変な”ジャパンモビリティショー2025、失望と希望…海外報道

トヨタ challenge me（ジャパンモビリティショー2025出品）
  • トヨタ challenge me（ジャパンモビリティショー2025出品）
  • トヨタ CHIBIBO（ジャパンモビリティショー2025出品）
  • トヨタ Kids mobi（ジャパンモビリティショー2025出品）
  • トヨタ・カローラ・コンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LS コンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSクーペ・コンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ・ビジョン・クロスクーペ（ジャパンモビリティショー2025）
  • センチュリー・クーペ（ジャパンモビリティショー2025）

イギリスBBC放送の自動車情報番組『トップ・ギア』のインターネットサイトが、ジャパンモビリティショー2025をリポートしている。「オピニオン：2025年東京モーターショーから何を学んだか？」（11月3日付）で“変な”モーターショーを解説する。

【画像全12枚】


記事は、訪日観光客が「『すべてが変だ』と驚いて帰国する様子には、正直うんざりしている」と始まる。西洋的感覚にとって新鮮な衝撃であり、“変な”モビリティショーに驚くだけで表層的な捉え方をしないよう、来場者や読者を戒める。

●『スター・ウォーズ』の脇役たちの同窓会

昔のモーターショーがモビリティソリューションの展示会になり、会場の全域にEV、自律走行ポッド、ロボット、ドロイド、ドローンが並んでいた、とリポートは続く。「まるで『スター・ウォーズ』の脇役たちの同窓会のような光景だった」と、“変”であることは否定しない。

スペースオペラに出てきそうだと言われたのは、トヨタの例だと『challenge me』（ランドクルーザー車椅子）や『CHIBIBO』（カニ歩き式コーヒーテーブル）など。記事は“変だ”と驚くだけではなく、例えば『Kids mobi』について、低学年の小学生が登下校時に交通事故に遭う件数が多い、と開発の背景を説明する。トヨタは車づくりの方針、「Mobility for All」を、最大公約数のモノづくりではなく「あなたにめがけて」と訴求、様々な需要に応じた多彩なモビリティを提案することになった。

そして「漂うのは明らかな反撃の気配」と捉え、日本市場でシェアを狙う新興の中国メーカーに対する、日本メーカーの警戒感を指摘する。これらのモビリティが中国車と競合するわけではないが、新商品の開発に対する積極的な姿勢を評価したのだろう。

マツダ・ビジョン・クロスクーペ（ジャパンモビリティショー2025）マツダ・ビジョン・クロスクーペ（ジャパンモビリティショー2025）

●マツダの約束は何回目？

しかし……。「実際に購入可能な車はほとんどなかった」と、記事は失望を隠さない。トヨタ『カローラ』コンセプト、レクサス『LS』6輪ミニバン・コンセプト、『LSクーペ』コンセプトを例にあげ、「どれも想像力豊かで刺激的な創造物だが」、購入できないのだ。マツダのロータリーエンジン復活は「何億回目かの約束」と皮肉っているが、熱望の裏返しでもある。

●新センチュリー vs ロールスロイス

トヨタは、センチュリーをトヨタグループの最高級ブランドとして再定義することをジャパンモビリティショー2025でアピールした。『トップ・ギア』の本国イギリスには、世界的にも超高級ブランドのロールスロイスがある。センチュリーの『クーペ』コンセプトには「圧倒的な存在感」があったものの、「ロールスロイスの脅威となるような詳細な情報は乏しかった」と、する。

センチュリー・クーペ（ジャパンモビリティショー2025）センチュリー・クーペ（ジャパンモビリティショー2025）

●K-OPENが欲しい

一般消費者に提供可能な提案で記事が注目したのは、ホンダの小型スポーティEV、『スーパーN』だった。『スーパーワン』のイギリス向けの車名で、仕向地によって車名が変わることから想像できるように、2026年から日本を皮切りに発売が予定されている。スーパーワンに続いてマツダ『クロスコンパクト』とダイハツ『K-OPEN』を引き合いに出して、これらは日本のメーカーが小型で安価な車を作り続ける意思だとした。K-OPEN（の量産仕様）の輸出を望んでいるのは『トップ・ギア』らしい。

記事はジャパンモビリティショー2025での展示を見て、「人々が『買いたい』と思うクールな車を作る必要性を、多くのメーカーが真剣に認識している」と分析している。そして「必要なのは量産モデルだ」と指摘した。「先鋭的で大胆なものを実際に作り上げれば、日本が自動車業界最強の影響力を持つ存在としての地位を取り戻す」としている。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES