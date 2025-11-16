ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アルファードを超えられるか？ メルセデスベンツが次世代最高級ミニバンを公開…ジャパンモビリティショー2025ベスト5

11月9日に閉幕した『ジャパンモビリティショー2025』そんなジャパンモビリティショー2025の注目記事をランキング形式でお届けする。最も視線を集めたのは、メルセデスベンツの最高級ミニバン『Vision V』がランクイン。2位には「挑戦する」ブランドへと進化するレクサスの新型『LS』ランクインした。


1位） ライバルはアルファード？ メルセデスベンツの最高級ミニバンが日本初公開！…ジャパンモビリティショー2025：158 Pt.

メルセデスベンツは、「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代ミニバンコンセプト『Vision V』を日本初公開した。
同社は2026年から、高級ミニバン市場への参入を果たす。





2位） レクサスの新型「6輪ミニバン」の全貌が明らかに！「LS」はラグジュアリーセダンから「ラグジュアリースペース」へ…ジャパンモビリティショー2025：157 Pt.

レクサスは29日、「ジャパンモビリティショー2025」で新型『LSコンセプト』を世界初公開した。従来のラグジュアリーセダンから大きくイメージチェンジを果たし、広大な室内空間をもつ「6輪のミニバン」として生まれ変わる。
レクサスは、「挑戦する」ブランドへと進化し、その象徴となるのが新型LSだ。





3位） 次期『コペン』はFR駆動に、ダイハツ「K-OPEN」初公開…ジャパンモビリティショー2025：89 Pt.

ダイハツは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、軽自動車のオープンカー『K-OPEN』を初公開した。同車は、次期『コペン』を示唆したコンセプトカーとなる。
現行コペンはFF駆動だが、次期型ではFR駆動を採用する。





4位） 「ランクルと戦える」日産の大型SUV『パトロール』日本発売へ、SNSでは「売れるんじゃないか？」と期待の声：55 Pt.

日産自動車は「ジャパンモビリティショー2025」で、大型SUV『パトロール』を2027年度前半に日本市場に投入すると正式に発表した。これまでも導入を匂わせる動きはあったが、このニュースを受けSNSでは「ようやくトヨタと戦えそうなクルマが出てきた」など話題となっている。
日本市場では2007年に『サファリ』の生産を終了して以降、大型SUVはラインナップしていない。





5位） 日産『エルグランド』新型、第3世代e-POWERで威風堂々のプレミアムミニバンに…ジャパンモビリティショー2025：42 Pt.

日産自動車は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、ミニバンの『エルグランド』新型を発表した。乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をレベルアップさせた。
新型エルグランドは、第3世代「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載


《宗像達哉》

