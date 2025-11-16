アルファードを超えられるか？ メルセデスベンツが次世代最高級ミニバンを公開…ジャパンモビリティショー2025ベスト5

11月9日に閉幕した『ジャパンモビリティショー2025』そんなジャパンモビリティショー2025の注目記事をランキング形式でお届けする。最も視線を集めたのは、メルセデスベンツの最高級ミニバン『Vision V』がランクイン。2位には「挑戦する」ブランドへと進化するレクサスの新型『LS』ランクインした。
メルセデスベンツは、「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代ミニバンコンセプト『Vision V』を日本初公開した。
レクサスは29日、「ジャパンモビリティショー2025」で新型『LSコンセプト』を世界初公開した。従来のラグジュアリーセダンから大きくイメージチェンジを果たし、広大な室内空間をもつ「6輪のミニバン」として生まれ変わる。
ダイハツは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、軽自動車のオープンカー『K-OPEN』を初公開した。同車は、次期『コペン』を示唆したコンセプトカーとなる。
日産自動車は「ジャパンモビリティショー2025」で、大型SUV『パトロール』を2027年度前半に日本市場に投入すると正式に発表した。これまでも導入を匂わせる動きはあったが、このニュースを受けSNSでは「ようやくトヨタと戦えそうなクルマが出てきた」など話題となっている。
日産自動車は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、ミニバンの『エルグランド』新型を発表した。乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をレベルアップさせた。