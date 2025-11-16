アルファードを超えられるか？ メルセデスベンツが次世代最高級ミニバンを公開…ジャパンモビリティショー2025ベスト5

11月9日に閉幕した『ジャパンモビリティショー2025』そんなジャパンモビリティショー2025の注目記事をランキング形式でお届けする。最も視線を集めたのは、メルセデスベンツの最高級ミニバン『Vision V』がランクイン。2位には「挑戦する」ブランドへと進化するレクサスの新型『LS』ランクインした。