ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『GLC』新型、高性能AMG版、驚愕の939馬力を発揮する可能性！

メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　
  • メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　

メルセデスベンツは、「ジャパンモビリティショー2025」において、EQテクノロジー搭載の新型『GLC』を日本初公開したが、欧州ではその高性能「AMG」バージョンをカメラが捉えた。メルセデスAMGGLC」は、2027年型として登場予定だ。

【スクープ画像17枚】雨中を疾走するメルセデスAMG GLCのプロトタイプ

ヨーロッパで目撃されたこのゼロエミッションの猛獣は、ボディパネルの全てにカモフラージュが施されている。プロトタイプはドイツのナンバープレートを付け、量産仕様のテールライト、仮設ヘッドライト、そしてわずかに変更されたと思われるフロントグリルを装備している。

「GLC400 4MATIC」からの外観上の最大の変更点は、高速走行時に車体を安定させ、必要に応じてエアブレーキとして機能する、力強いアクティブ・リアスポイラーが装備されていることだ。また、フロントアンダーボディにもエアロパーツが採用される可能性があるが、このプロトタイプには、現段階で装備されていないようだ。

メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　

初めて撮影に成功した内部には、ツートンカラーのパンチングレザーがあしらわれた、体にフィットするシートが搭載されている。ディスプレイは、メルセデスベンツ兄弟車に搭載されている39.1インチMBUXハイパースクリーンか。センターコンソールはGLC 400 4MATICからそのまま流用されたように見える。

メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　メルセデスAMG GLC 新型のプロトタイプ　

EQテクノロジー搭載のメルセデスAMG GLCは、3モーターシステムから最高出力939psを発揮すると噂されている。以前は500～600psと予想されており、驚愕の進化だ。デュアルワイヤレス充電ポートを備え、 一部の超急速充電ステーションでは最大400kWの充電が可能だ。

2027年型メルセデスAMG GLCは、ドライブユニット、AMG専用バッテリー技術、パフォーマンスダンパー、ドライブモード調整といったメカニズムに加え、サイドスカートとバンパーエッジのデザイン変更によりエアフローコントロールを向上させるなど、ベースモデルと差別化が図られる。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ GLCクラス

新型車スクープ

メルセデスAMG

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES