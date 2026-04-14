メルセデスベンツ『GLC』新型、「AMG 53」欧州受注開始…449馬力の直6ターボ搭載

メルセデスAMGは、SUV『GLC』新型の高性能モデル「GLC 53 4MATIC+」の受注を欧州で開始した。

【画像】メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

ドイツ本国での価格はSUVが8万5287ユーロ、クーペが8万7786ユーロからとなっている。

■大幅刷新の直列6気筒ターボエンジン

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

新型GLC 53 4MATIC+の核心は、根本から見直された3.0リットル直列6気筒ターボエンジンだ。

新設計のシリンダーヘッドには吸排気ポートの改良が施され、新しい吸気カムシャフト、新しい吸気システム、新しいインタークーラーが採用された。これにより、レスポンスと高回転域での気持ちよさが大幅に向上している。

エンジン出力は330kW（449hp）、最大トルクは600Nmを発揮する。オーバーブースト時には最大10秒間、640Nmにまで達する。

標準装備のAMGローンチコントロールを使用した場合、0-100km/h加速は4.2秒。最高速度は電子制御により250km/hに制限されているが、オプションの「AMGドライバーズパッケージ」を選択すれば270km/hまで引き上げることができる。

■AMGサウンドにもこだわり

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

特殊なレゾネーターを備えた新しい排気システムにより、AMGらしいサウンドを実現している。アクセルオフ時の特徴的なパチパチ音、AMGらしい遅点火、加速時の重低音が、すべてのドライブを特別な体験にする。

直列6気筒エンジンには、標準で「AMG SPEEDSHIFT TCT 9G」トランスミッションが組み合わされる。短いシフト時間、素早い反応、複数段の同時ダウンシフトが特徴だ。

フル可変式の「AMGパフォーマンス4MATIC+」全輪駆動は、あらゆる走行条件で最適なトラクションを確保し、最大2400kg（制動装置付きトレーラー）の牽引能力も実現している。

■充実した標準装備

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

標準装備には「AMG RIDE CONTROL」サスペンションが含まれ、適応型可変ダンパーによりダイナミックな走りからゆったりとしたツーリングまで幅広く対応する。

3段階調整式の「AMGパラメータステアリング」と後輪操舵も標準装備だ。後輪操舵は100km/h以下で最大2.5度、100km/h以上で0.7度の操舵角を持ち、機敏なターンイン、最小回転半径の縮小、高い走行安定性を実現する。

さらに「AMG DYNAMIC SELECT」により、「スリッパリー」「コンフォート」「スポーツ」「スポーツ+」「インディビジュアル」の5つの走行プログラムを選択できる。

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

そのほかの標準装備として、AMGローンチコントロール、20インチAMG軽合金ホイール、AMG専用表示付きMBUXマルチメディアシステムを搭載。インテリアには、赤いコントラストステッチが入ったブラックのARTICO人工皮革／MICROCUTマイクロファイバー素材のAMGシートが採用され、スポーティな雰囲気を演出している。