再注目されるダウンサス、安く下げるだけじゃない最新ローダウン事情～カスタムHOW TO～

車高を下げる方法としてコストを抑えやすいのがダウンサスだ。純正ダンパーを活かしながらスタイルと走りを変えられる一方で、乗り心地や安全面には注意が必要になる。

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◆ダウンサスとは純正スプリングを交換して車高を下げるパーツ

ダウンサスとはサスペンション一式を交換するパーツではなく純正形状のスプリングを車高ダウン用に設計したものだ。自由長を短くして車高を下げる構造で、縮み側のストローク量が減るためそれに合わせてバネレートが高められていることが多い。

取り付けでは純正サスペンションを分解し、純正スプリングを外してダウンサスを組み込む。つまり純正ダンパーを活かしつつ車高を下げることを目的にしたチューニングパーツである。

◆ダウンサスのメリットは見た目の変化とロール抑制

ほとんどの製品で車高を数センチ下げることができ、見た目にもローダウンによるドレスアップ効果を感じやすい。さらにコーナリング時の左右のロールにも安定感が出る。これは車高が下がることで重心が下がる効果に加え、バネレートが高まっていることも関係している。

多くのダウンサスは短くなったストローク量で車重を支えるため、純正よりも10～30％程度硬く設計されている。これにより加減速時のピッチングやコーナリング時のロールを抑えやすくなる。ただし硬さが増す分、路面の段差や継ぎ目では突き上げを感じることもある。

◆デメリットはストローク不足と乗り心地の悪化

しかし車高が下がると、サスペンションが縮むストローク量もそれだけ短くなる。そのため設計が不十分なダウンサスでは、サスペンションがそれ以上沈めないバンプタッチを起こし、それが乗り心地の悪化を招くことがある。

ひと昔前は、とりあえず車高が下がるだけで不快な乗り心地になるダウンサスがあったのも事実だ。しかし最近では、バンプタッチまでのストローク量を確保するために専用の短いバンプラバーが付属する製品や、バンプタッチしにくいスプリング形状を採用した製品も増えている。

選ぶ際は落ち幅だけでなく、適合車種でのテスト内容、バネレート、バンプラバーの有無を確認したい。見た目の低さだけで選ばず、車種ごとの相性や乗り心地まで考えることが重要だ。

◆純正電子制御サスを活かせることが再注目の理由

トヨタ『GR86』向けにはプロドライバー佐々木雅弘氏がプロデュースしたダウンサスが発売されていて、筑波サーキットでも好タイムをマークしている。サーキット走行も楽しめることが確認されており、それだけ純正サスペンションのダンパーの出来が良くなっているとも言える。

また昨今、ダウンサスが再び脚光を浴びる要因として、純正サスペンションに減衰力調整機構が備わっている車種が増えていることもある。ホンダ『シビックタイプR』のように純正サスに減衰力調整機構が備わっている場合、車高調へ交換するとクルマ側がエラーを検知することがある。

その場合は減衰力調整機構のキャンセラーと呼ばれる専用装置で疑似信号を送る必要があり、追加コストや手間が発生する。それならば純正サスペンションを活かしながらローダウンできるダウンサスを選ぶという考え方が有効になる。輸入車に続き国産車でも電子制御サスペンション搭載車が増えているだけに、ダウンサスの需要は再び高まっている。

◆ダウンサスと車高調は目的で選び分ける

ダウンサスと車高調の違いは、価格だけでなく調整幅や使い方にもある。ダウンサスは純正ダンパーを活かしてスプリングだけを交換するため、比較的コストを抑えやすい。一方で車高の細かな調整や減衰力のセッティング変更は基本的にできない。

ダウンサスが向いているのは、費用を抑えながら見た目を変えたい人、純正の電子制御機能を活かしたい人、街乗り中心で極端なローダウンを求めない人だ。

車高調が向いているのは、落ち幅を細かく調整したい人、サーキットや走行会でセットアップを詰めたい人、乗り味を自分好みに変えたい人である。ただし車高調は部品代も工賃も高くなりやすく、電子制御サス搭載車ではキャンセラーが必要になる場合もある。

◆取り付けはDIYよりプロショップへの依頼が安全

ダウンサスの取り付けは意外とハードルが高い。純正サスペンションは長いスプリングを縮めた状態で組み込まれている。いわゆるプリロードが掛かっている状態なので、スプリングコンプレッサーで縮めたまま分解しなければならない。

DIYで純正サスペンションを分解し、プリロードが一気に解放されたことでアッパーマウントが飛んでいったり、顔面を直撃して怪我をしたりするケースもある。スプリングコンプレッサーを使う危険な作業となるため、取り付けはプロショップに依頼したい。

◆ローダウン後はアライメント調整が必須

ダウンサスは数万円から購入できる。取り付けコストはそれなりに掛かるが、最もリーズナブルに車高を下げやすい方法である。しかし車高が下がるとホイールアライメントは変化する。

アライメントがズレたままだと、タイヤの片減りが起きたり、ハンドリングが変わってフラフラしたりすることもある。対策として取り付け後は必ずアライメント調整を行い、タイヤの接地状態とハンドリングを適正値に整えたい。

ダウンサスは、価格と純正機能の維持を両立しやすいローダウンパーツだ。ただし、乗り心地やストローク量、アライメント変化などのデメリットもある。製品選びと取り付け、装着後の調整まで含めて考えることで、見た目と走りをバランス良く高めることができる。