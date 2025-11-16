“ちょうどいい”BMWアドベンチャー『F 450 GS』登場に、SNSでは「eクラッチみたいな機構あるのか」など注目

BMWモトラッドは「EICMA2025」でミドルクラス向けの新型アドベンチャー『F 450 GS』を発表した。同社初となるA2クラスの本格的なGSモデルで、オンロードからオフロードまで幅広い用途に対応するアドベンチャーバイクとして開発された。SNSでは「ちょうど良さそう」「今年は400cc～500ccのアドベンチャー熱い」など話題となっている。

【画像】BMW F 450 GS

新型F 450 GSの心臓部には、完全新開発の420cc 直列2気筒エンジンを搭載。最高出力35kW（48馬力）を8750回転で、最大トルク43Nmを6750回転で発生する。135度クランクピンオフセットとバランスシャフトの採用により、特徴的で感情豊かな走りと極めて低い振動レベルを両立している。

BMW F 450 GS

技術的なハイライトとして、新開発の「Easy Ride Clutch（ERC）」を採用。これは遠心クラッチの進化版で、発進からギアチェンジ、困難なオフロード走行まで、クラッチレバーの手動操作を不要とする。「GS Trophy」に標準装備され、他のモデルにはオプションで用意される。

シャーシには新開発のラティス・チューブフレームを採用し、軽量性と堅牢性を両立。フロントにはKYB製倒立テレスコピックフォーク、リアには中空鋳造アルミニウム製ダブルアームスイングアームとKYB製セントラルスプリングストラットを組み合わせている。

安全装備として、BMW モトラッドABS Pro、Dynamic Brake Control（DBC）、Dynamic Traction Control（DTC）、エンジンドラッグトルクコントロール（MSR）を標準装備。「Rain」「Road」「Enduro」の3つのライディングモードを標準で用意し、「Exclusive」以上のバリエーションでは「Enduro Pro」モードも追加される。

BMW F 450 GS

装備バリエーションは4種類を用意。ベーシックモデルの「F 450 GS Basis」（コズミックブラック）、オフロードフットペグやハンドガードなどを装備した「F 450 GS Exclusive」（コズミックブラック）、スポーツサスペンションを追加した「F 450 GS Sport」（レーシングレッド）、そして最上級の「F 450 GS Trophy」（レーシングブルーメタリック）では、Easy Ride Clutchやアルミニウムエンジンガードなどを標準装備する。

車両重量は178kgと軽量で、48馬力のパワーウェイトレシオはA2クラスで優秀な数値を実現。燃料消費量は100kmあたり3.8リットル（約26km/リットル）と経済的で、14リットルタンクとの組み合わせで350km以上の航続距離を確保している。

BMW F 450 GS

そんな「F 450 GS」に対して、X（旧Twitter）では「スペック的にはこのくらいのバイクがちょうど良さそう」「今年は400cc～500ccのアドベンチャー熱い」など、多くの注目や期待の声が集まっている。

新開発の「Easy Ride Clutch（ERC）」に対しては「eクラッチみたいな機構あるのか めちゃええな」と高評価が集まったほか「いくらすんだろう～? 車体軽そうで良いな～」と価格やスペックに注目が集まった。また「日本の発売が待ち遠しいですね」といったコメントも見られ、今後の追加発表に期待だ。