BMWモトラッドのFIM世界耐久選手権、日本初の公式レーシングチーム誕生…「オートレース宇部Racing Team」参戦へ

ビー・エム・ダブリューは1月28日、オートレース宇部Racing Teamが2026年シーズンよりBMW Motorrad Motorsportの日本初の公式レーシングチームとして活動を開始すると発表した。

【画像全2枚】

2026年シーズンに向けて、BMW Motorrad Motorsportはグローバルなトップライダーたちとともにレーシングファミリーの準備を整えている。カスタマー・レーシングにおいて、2026年には世界各地のさまざまな選手権で多くのチームが競い合う。その中には、アメリカのOrange Cat Racing、イギリスの8TEN Racing、日本のAutoRace Ube Racing Teamという3つのBMW Motorrad Motorsportチームが含まれる。

AutoRace Ube Racingは、昨年のMFJ全日本ロードレース選手権JSB1000クラスでの優勝や、鈴鹿8時間耐久レース、ボルドール24時間耐久レースでのパフォーマンスが高く評価され、BMW Motorrad本社から正式にチームの一員として認められた。日本国内のレーシングチームが海外のメジャー耐久レースにBMWの公式チームとして参戦するのは初の快挙という。

今年で活動5年目となるオートレース宇部Racing Teamは、BMW M1000RRをマシンに据え、FIM世界耐久選手権全4戦に参戦する。チームはブリヂストンタイヤを採用し、以下の3名のライダー体制で挑む。

浦本修充選手は、2025年MFJ全日本JSB1000ランキング3位。耐久レースでも高い評価を受ける日本人ライダーだ。シルヴァン・ギュントーリは、元FIMスーパーバイク世界選手権チャンピオンで、FIM耐久世界選手権経験豊富なフランス人ライダー。ハンネス・スーマーは、耐久レースやスーパースポーツクラスで活躍する若手有望なエストニア人ライダーだ。

チームマネージャーには、BMW Motorsportのエンジニアリング経験も持つ伊神常高氏が就任し、レース戦略とマネジメントを担う。

2026年FIM世界耐久選手権のスケジュールは、第1戦がル・マン24時間耐久レース（フランス）で4月16日から19日、第2戦がスパ8時間耐久レース（ベルギー）で6月5日から6日、第3戦が鈴鹿8時間耐久レース（日本）で7月3日から5日、第4戦がボルドール24時間耐久レース（フランス）で9月17日から20日となっている。

BMW Motorrad Japanは、オートレース宇部Racing Teamとともに日本を代表する強力なチーム体制で、国内外のレースでの活躍を目指していく。

BMW Motorrad Motorsport 2026年参戦公式チーム