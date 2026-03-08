BMWがヒューマノイドを工場に導入　Hexagon Robotics『AEON』

BMWグループは公式YouTubeチャンネルにおいて、最新の製造イノベーションを示す動画「ヒューマノイドロボットは実際の産業環境下で統合可能か？BMWのiFACTORYアプローチ」を2026年2月27日（金）に公開した。

本動画で、最先端のロボティクス技術を実際の自動車製造現場へ導入し、次世代の生産体制を構築する試みが明らかにされている。

今回公開された映像の焦点となっているのは、Hexagon Roboticsが開発したヒューマノイドロボット「AEON」である。AEONは、ドイツに位置するBMWグループ ライプツィヒ工場に導入された。

これは、BMWグループの欧州工場における初のヒューマノイドロボットの導入事例であり、製造業における新たな一歩となっている。

生産システムとデータプラットフォームへの完全な統合

AEONの運用における最も重要な特徴は、単独で稼働するロボットではなく、BMWの生産システムおよびデータプラットフォームに統合されていることである。

BMWグループは、デジタル化された製造のビジョンである「iFACTORY」アプローチを掲げ、生産の効率化と高度化を目指している。本取り組みを通じて、実際の産業環境下におけるヒューマノイドロボットのテストと進化を推進している。

バッテリー組み立てと多目的設計による柔軟な配置

実際の製造プロセスにおいて、AEONは多岐にわたるタスクに従事している。公開された映像では、バッテリーの組み立て工程において、AEONが頭部のセンサー等を用いて部品を認識し、両腕の精密なマニピュレーターで細かな部品を正確にピッキングする様子が記録されている。

さらに、AEONは多目的設計による柔軟な配置を可能としており、単一の作業にとどまらない適応力を持つ。コンポーネント製造の現場では、人間の従業員と同じ空間で作業を行っている。

自動車部品を人から受け取り、両手で安定して保持して作業を物理的にサポートする姿が確認できる。

今回公開された動画から、BMWグループのiFACTORYアプローチにおいて、Hexagon RoboticsのAEONが稼働し始めているようすが確認できた。

ヒューマノイドロボットが実際の産業環境に深く統合されることで、今後の自動車製造プロセスにおける生産ラインの柔軟性と、全体的な生産性の向上が期待できるのではないだろうか。