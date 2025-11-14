三輪EV『coffret』、ヤマダデンキ横浜本店で販売開始…試乗も可能

ビークルファンは11月13日、三輪EV『coffret』の販売をヤマダデンキ横浜本店で開始したと発表した。店頭での車両展示と試乗も行う。

【画像】三輪EV『coffret』

coffretは100%電気で動く三輪EVモビリティで、家庭用100Vのコンセントで充電ができる。1回の充電（約100円弱）で約70km走行でき、お財布にも優しい乗り物だ。

また、普通自動車免許で運転が可能で、車検や車庫証明も不要なのでランニングコストも抑えられる。

さらに搭載のバッテリーからインバーター（別途オプション）をつなぐことで、災害時やアウトドアで家庭用電源としても使用できる。普段家庭内で使っているホットプレートや扇風機等が使用でき、スマホの充電も一度に約200台の充電が可能だ。

普段のモビリティとしての使用以外にも活用の幅が大きく広がるバッテリーを搭載しているのも特徴だ。

ビークルファンとしてはヤマダデンキでは前橋吉岡店につづき、2店舗目の展示＆試乗販売になる。

カラーバリエーションは5種類（ピンクメタリック＆ペールピンク、カーキ＆ペールカーキ、グリーンメタリック＆グリーン、グレー＆ペールグレー、スカイブルーメタリック＆ペールスカイブルー）を用意している。

坂道が多く、道の狭い場所が多い横浜市内において、移動手段としての需要を見込んでいる。