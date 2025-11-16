ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三菱『ディアマンテワゴン』がセダン以上に“フォーマルな雰囲気”だった理由【懐かしのカーカタログ】

三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ
  • 三菱マグナ・ワゴン（オーストラリア仕様）

1990年5月、全幅1775mmの三菱初の3ナンバー専用車として登場したのが『ディアマンテ』。その日本でのラインアップに加えて1993年3月から販売されたのが、この『ディアマンテワゴン』。豪州三菱自動車（MMAL）で生産、輸入されたクルマでもあった。

【画像】三菱 ディアマンテ・ワゴン初代のカタログ

先代にあたる『マグナ・ワゴン』も輸入が行われ、その後継車の位置づけ。ディアマンテに対して全長は＋45mmの4785mm、全幅は＋5mmの1780mmとし、ホイールベースは共通の2720mm。スタイリングはグリル、ランプなどフロントまわりはディアマンテと共通とし、キャビン部分をワゴン化したもの。

三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ

ドアについては、窓まわりをディアマンテのサッシュレスではなく、セダンとして設定されていた『シグマ』のそれと同じサッシュ付きを採用。ディアマンテよりもフォーマルな雰囲気を感じたのはそのため。全体としては奇をてらわない、今カタログ写真で見ても古さを感じさせない、バランスの整ったスタイリングだった。

三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ

インテリアも基本的に上質なディアマンテのそれを踏襲。本革シート、CDオートチェンジャーやハイパワーアンプ付きのハイグレードオーディオ、リアルーフスピーカーなどを装備。右ハンドルだから日本仕様のディアマンテとは基本は共通だったが、絵表示つきの空調操作パネル、220km／hまで目盛りのあるスピードメーターなどは専用。ラゲッジスペースは最大で1524リットルの容量。

三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ三菱 ディアマンテ・ワゴン（初代）当時のカタログ

搭載エンジンはエンジン型式Y7型（6G72型）の3リットル・V6（ネット165ps／25.6kg－m）を搭載。電子制御可変吸気システム（MVIC）、エンジン・トランスミッション総合制御のELC-Mなどを採用。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

三菱 ディアマンテ

三菱自動車

ステーションワゴン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES