ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

【出した？】年賀状のアイデア…“馬”ゆかりの名車たち

フェラーリ
  • フェラーリ
  • フェラーリ849テスタロッサ
  • フランチェスコ・バラッカの肖像
  • ヒストリックカーイベントでのアルファロメオ8C 2300。カバリーノ・ランパン手が描かれている
  • ポルシェ
  • モレッティ
  • フォード・マスタング
  • フォード・マスタング

2026年の干支は（うま）だ。馬に由来する車名、エンブレムを持つモデルは多く存在し、馬の「スピード」「力強さ」「優雅さ」を反映してきた。そんな“馬”ゆかりのモデルを紹介する。年賀状のデザインや文面の参考にしてほしい。＜再掲＞

【画像全15枚】

世界で最も知られた馬のシンボルが、“跳ね馬”をブランドアイコンに据えるフェラーリだ。エンブレムはイタリア空軍パイロットで第一次大戦のエース、フランチェスコ・バラッカの乗機に描かれた馬が起源だ。今でこそフェラーリのシンボルだが、車体に描かれた最初は、創業者エンシォ・フェラーリがエンジニアを務めていたアルファロメオのレーシングチームだった。バラッカの“跳ね馬”は、ドゥカティのエンジニアだったファビオ・タリオーニも、1950年代後半～1960年前後にかけて、レーシングマシンにあしらっている。

ポルシェのエンブレムの馬は、本拠地シュトゥットガルト市章にちなむ。フィアット車ベースのスペシャリティカーで知られ、1980年代に創業を停止したイタリアのメーカー、モレッティも、マークに馬が描かれていた。

フォード・マスタングフォード・マスタング

車名で最も有名なのは、アメリカのフォード『マスタング』だろう。マスタングは野生馬を意味し、エンブレムも疾走する馬だ。半世紀以上にわたり象徴的名称として受け継がれてきた。同じフォードの『マーベリック』は、焼印を押す前の放牧牛・馬を指す言葉が語源で、自由奔放な若い馬のイメージを重ねたネーミングだ。現在はピックアップトラックの車名に使われている。三菱『コルト』は仔馬だ。

現在は販売されていないモデルの中にも、馬に由来する車名が存在する。ロールスロイス『カマルグ』（1975～1986年）は、フランス南部カマルグ地方に生息する白馬「カマルグ馬」に由来する地名を採用した。デトマソ『ロンシャン』（1972～1989年）は、パリの名門ロンシャン競馬場に由来する。ヒョンデ躍進の立役者、『ポニー』（1975～90年）は小型の馬を指す。イギリスに1970年ごろまで存在した二輪車メーカー、アリエルは、『コルト』の車名を複数モデルで使用した。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES