ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ハイラックス』新型に“GRスポーツ”が来るぞ！ オフロード性能を強化へ

トヨタ ハイラックス GRスポーツ 予想CG
  • トヨタ ハイラックス GRスポーツ 予想CG
  • トヨタ ハイラックス GRスポーツ 予想CG
  • トヨタ ハイラックス GRスポーツ 予想CG
  • トヨタ ハイラックス 新型
  • トヨタ ハイラックス 新型

トヨタ自動車は11月10日に、人気のピックアップトラック『ハイラックス』新型を発表した。新型ハイラックスのラインナップに、「GRスポーツ」導入の期待が高まっている。

【スクープ画像】トヨタ ハイラックスGRスポーツの予想CG

初代ハイラックスは1968年に発売された。先代である第8世代は2015年に登場しており、実に10年ぶりのフルモデルチェンジとなった。実は、第9世代は抜本的な新設計ではなく、フルモデルチェンジ規模のフェイスリフトであり、2025年後半から26年初頭に発売予定だ。先代でも導入されたGRスポーツが9代目でも導入される可能性は高い。

新型ハイラックスは、2.8リットル直列4気筒ディーゼルターボ＋マイルドハイブリッドと、59.2kWhバッテリーを搭載し、最高出力196psを発揮するEVモデルがラインアップされる。

お馴染みのTheottle氏が、2026年型ハイラックスのGRスポーツ仕様の予想CGを制作してくれた。ハイラックスGRスポーツは、フォード『レンジャー・トレマー』や、いすゞ『D-MAX ブレイド』などと熾烈な戦いを繰り広げることになるだろう。

トヨタ ハイラックス GRスポーツ 予想CGトヨタ ハイラックス GRスポーツ 予想CG

期待のハイラックスGRスポーツだが、提携するTheottle氏が制作した予想CGを見ると、エクステリアでは、フロントラジエーターグリルが標準仕様より拡大し、迫力を増している。バンパーのデザインやホイールなども専用デザインだ。また、サスペンションのセットアップを改善し、オフロードでの耐久性を強化したものになるはずで、前述のライバルに立ち向かう。

インテリアも専用のステアリングホイールを装備し、スポーツシートやトリム類もGRスポーツ専用になると期待できる。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ハイラックス

新型車スクープ

トヨタ自動車

ピックアップトラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES