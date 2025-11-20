ホーム モーターサイクル 新型車 記事

『TMAX』が誕生25周年、ヤマハが特別仕様「TMAX560 25th Anniversary ABS」発表、往年の“スペシャル”なカラー採用

ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS
  • ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS
  • ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS
  • ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS
  • ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS
  • ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS
  • ヤマハ TMAX560 TECH MAX ABS
  • ヤマハ TMAX560 TECH MAX ABS
  • ヤマハ TMAX560 TECH MAX ABS

ヤマハ発動機販売は11月20日、オートマチックスポーツ『TMAX』の誕生25周年を記念した「TMAX560 25th Anniversary ABS」を2026年2月25日に発売すると発表した。価格は150万7000円。

【画像】25周年を迎えたヤマハ『TMAX』

「TMAX560 25th Anniversary ABS」は、「TMAX560 ABS」をベースに2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備により、フラッグシップにふさわしい所有感を高める仕様となっている。

ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABSヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS

主な特徴は、メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装、専用表皮を用いたレッド/ブラックの専用シート（赤色ダブルステッチ縫製、専用シートタグ）、サイドカバーに配置したTMAXレッドクロームエンブレム、レッグシールド中央部の25周年記念特別エンブレム、起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ、アルミ本来の素材感が映える切削ホイールなど6つの特別装備を採用している。

また、上級モデルの「TMAX560 TECH MAX ABS」には、『MT-09』などのエンジンに採用し好評の、金属よりも金属らしい質感を持つ「クリスタルグラファイト」を新たなブランドカラーとして車体色に採用。「プレミアム＆高品質」をもたせ、2026年1月20日に発売する。

ヤマハ TMAX560 TECH MAX ABSヤマハ TMAX560 TECH MAX ABS

なお「TMAX560 TECH MAX ABS」のグレー、「TMAX560 ABS」のマットブラックは継続する。

価格は、「TMAX560 TECH MAX ABS」が164万4500円、「TMAX560 25th Anniversary ABS」が150万7000円、「TMAX560 ABS」が145万2000円（いずれも税込）。

「TMAX」は「モーターサイクル感覚のファンライド」と「コミューターとしての快適性」を調和させたモデルとして、国内では2001年8月に導入された。以来、従来のスクーターイメージを超える「オートマチックスポーツコミューター」として新たなジャンルを築き、多くの顧客に支持されている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES