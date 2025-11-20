『TMAX』が誕生25周年、ヤマハが特別仕様「TMAX560 25th Anniversary ABS」発表、往年の“スペシャル”なカラー採用

ヤマハ発動機販売は11月20日、オートマチックスポーツ『TMAX』の誕生25周年を記念した「TMAX560 25th Anniversary ABS」を2026年2月25日に発売すると発表した。価格は150万7000円。

【画像】25周年を迎えたヤマハ『TMAX』

「TMAX560 25th Anniversary ABS」は、「TMAX560 ABS」をベースに2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備により、フラッグシップにふさわしい所有感を高める仕様となっている。

ヤマハ TMAX560 25th Anniversary ABS

主な特徴は、メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装、専用表皮を用いたレッド/ブラックの専用シート（赤色ダブルステッチ縫製、専用シートタグ）、サイドカバーに配置したTMAXレッドクロームエンブレム、レッグシールド中央部の25周年記念特別エンブレム、起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ、アルミ本来の素材感が映える切削ホイールなど6つの特別装備を採用している。

また、上級モデルの「TMAX560 TECH MAX ABS」には、『MT-09』などのエンジンに採用し好評の、金属よりも金属らしい質感を持つ「クリスタルグラファイト」を新たなブランドカラーとして車体色に採用。「プレミアム＆高品質」をもたせ、2026年1月20日に発売する。

ヤマハ TMAX560 TECH MAX ABS

なお「TMAX560 TECH MAX ABS」のグレー、「TMAX560 ABS」のマットブラックは継続する。

価格は、「TMAX560 TECH MAX ABS」が164万4500円、「TMAX560 25th Anniversary ABS」が150万7000円、「TMAX560 ABS」が145万2000円（いずれも税込）。

「TMAX」は「モーターサイクル感覚のファンライド」と「コミューターとしての快適性」を調和させたモデルとして、国内では2001年8月に導入された。以来、従来のスクーターイメージを超える「オートマチックスポーツコミューター」として新たなジャンルを築き、多くの顧客に支持されている。