ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタとホンダ、共同で安全運転啓発活動開始…タイの交通事故削減へ

特設サイトのトップページ
  • 特設サイトのトップページ
  • トヨタ・モビリティ基金とHondaによるタイでの交通安全文化の醸成を目指す「KUB-DEE-DAI-DEE」キャンペーン
  • キャンペーンネーム、ロゴ
  • キービジュアル例
  • 特設サイトで体験できる「KUB-DEE-DAI-DEE Generator」

トヨタ・モビリティ基金（TMF）とホンダは11月17日、タイでの交通安全課題に共同で取り組む「KUB-DEE-DAI-DEE（良い運転をすれば、良いことが返ってくる）」キャンペーンを開始した。

【画像全5枚】

タイでは急速な経済発展に伴い交通事故も増加しており、特に若年層を中心に四輪車と二輪車の事故が深刻な課題となっている。今回のキャンペーンでは、四輪車と二輪車に関わるTMFとホンダが連携し、SNS等のオンラインメディアを活用した啓発活動を行うことで、特に若年層の交通安全への意識向上、知識習得、行動変容を目指す。

本キャンペーンは、世代を超えてタイの日常生活に深く根付いている伝統的なことわざ「TAM-DEE-DAI-DEE（良いことをすれば良いことが返ってくる）」という考え方を交通安全行動に結びつける試み。交通安全に繋がる知識を「義務」ではなく、自分や周囲に良い影響がある「前向きな行動」として捉え直し、日常の運転行動を自然な形で安全に変えていくための仕掛けを織り込んでいる。

TMFとホンダは四輪車と二輪車がお互いに思いやりを持つことによる安全な交通社会の実現を目指している。そのために、四輪車は、運転中に二輪車の存在も想定し、死角を確認することや、お互いに車間距離を保つことなど、日常の小さな行動を「KUB-DEE（良い運転）」として題材に取り上げ、交通環境で安全な行動が自然と意識されるような働きかけを行う。

キービジュアルの制作にあたっては、タイの新進アーティストであるサラウット・パンヌ氏とのコラボレーションにより、サラウット氏の持ち味である現代的ビジュアルと伝統的なタイのモチーフを融合した作品をビジュアルに取り入れ、若い世代の共感を得ることを狙う。

また、キャンペーンサイト内には、行動変容に向けたインタラクティブな仕掛けとして「KUB-DEE-DAI-DEE Generator」を設置する。ユーザーはサイトで紹介する「KUB-DEE（良い運転）」から自身が特に意識したい運転行動を選び、オリジナル壁紙やショート動画を生成してSNSで共有することができる。

キャンペーンは2025年11月からバンコク、チェンマイを対象地域として、SNS、屋外広告、特設サイト、バンコク都庁が保有するメディアを通じてデジタル・オフライン両面で展開される。その知見をもとに2026年には、トヨタ・モーター・タイランド（TMT）、ホンダタイ基金とのパートナーシップのもと、より多くの方々に交通安全のメッセージを届けるためキャンペーンを拡大していくことを予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

ホンダ（本田技研工業）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES