ホンダ、『プレリュード』や『CR-V』新型のHRCコンセプト初公開…東京オートサロン2026

ホンダ・プレリュードHRCコンセプト
  • ホンダ・プレリュードHRCコンセプト
  • ホンダ・プレリュードHRCコンセプト
  • ホンダ・シビック・タイプR HRCコンセプト
  • ホンダ・シビック・タイプR HRCコンセプト
  • ホンダ CR-V トレイルスポーツ・コンセプト
  • ホンダ ZR-V トレイルスポーツ・コンセプト
  • ホンダ・ヴェゼル・トレイルスポーツ・コンセプト
  • ホンダ WR-V トレイルスポーツ・コンセプト

ホンダは1月9日、東京オートサロン2026において、走りへの情熱を体現した新たな四輪コンセプトモデルやレース車両を初公開した。

【画像】ホンダのHRCコンセプト

創業より受け継ぐスポーツDNAを象徴し、オンロードの「SPORT LINE」、オフロードの「TRAIL LINE」として今後の商品展開の方向性を示す2つの新ラインを発表。各ラインの世界観を体現するモデルとして、ホンダのレース運営子会社のホンダ・レーシング(HRC)の知見を反映したHRC仕様のコンセプトモデルを披露した。

ホンダは創業以来、「夢」を原動力に、レースへの挑戦とスポーツモデルの開発を続けてきた。こうした取り組みを通じて培った技術や知見を市販車へフィードバックし「意のままに操る喜び」を届けたいという思いはホンダのスポーツDNAとして今も受け継がれている。

ホンダは、こうした志を「Honda Sports DNA」と称し、オンロードとオフロードの両面からさらにワクワクするスポーツモデルとしてラインアップを広げ、届けていく。これに加え、HRCがレース活動で積み重ねた技術やレーシングドライバーのフィードバックを生かしたHRC仕様のモデルを、広い車種ラインアップで展開し、今後のスポーツモデル強化の柱として位置づけていく。

さまざまなオンロードレースへの参戦を通じて培った技術や知見を市販車へフィードバックし、「意のままに操る喜び」をさらに高いレベルで実現するラインとして新たにSPORT LINEの展開を予定している。

『シビック タイプR HRCコンセプト』は、究極のピュアスポーツ性能を追求した『シビック タイプR』をベースに、HRCで培った技術とレーシングドライバーの知見を生かして開発を進めている。第一線のレース現場で鍛えたホンダならではの操る喜びをさらに磨き上げた、HRC仕様のコンセプトモデルだ。

『プレリュード HRCコンセプト』は、2025年9月に発売した『プレリュード』向けに、レース活動で培った技術と知見を生かし走行性能をさらに高めるための専用パーツとして「HRCパフォーマンスパーツ」の開発を進めている。これらのパーツを装着したコンセプトモデルとなる。

一方、ホンダはHRCを通じてバハレースなどのさまざまなオフロードレースに参戦している。そうした活動を通じて培った知見や技術を市販車にフィードバックし、TRAIL LINEとして展開を予定している。このラインは、アクティブで力強いスタイリングを採用するとともに、より多様なシーンで「意のままに操る喜び」を感じてもらえることを目指した。

『パスポート トレイルスポーツ エリート』(北米仕様、参考出品)は、本格的なオフロード走破性能を持つモデルとして北米で販売中のSUV『パスポート』の上級グレード「トレイルスポーツ エリート」を、TRAIL LINEの象徴として参考出品している。

また、「トレイルスポーツ HRCコンセプト」は、2月に発売予定の新型『CR-V』や、『ZR-V』『ヴェゼル』『WR-V』のSUVラインアップに、HRCが参戦しているオフロードレースで得られた知見や、力強さと冒険心を感じられるデザインを取り入れ、「トレイルスポーツ HRCコンセプト」として出展している。

